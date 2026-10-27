Bonos y acciones argentinas rebotan tras el efecto Brasil y el riesgo país se mantiene arriba de los 750 puntos + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos en dólares intentan recuperarse de las pérdidas de la jornada anterior, en un contexto de volatilidad internacional tras la victoria de Lula en Brasil. Sin embargo, persisten las presiones sobre la deuda argentina.

Cómo operan los principales activos argentinos este miércoles. Vecteezy

Los bonos soberanos argentinos en dólares avanzan este martes 27 de octubre, mientras que el riesgo país, medido por J.P. Morgan, se mantiene en torno a los 700 puntos básicos. Los títulos intentan recuperarse tras las fuertes caídas registradas en la jornada anterior, en medio del desplome de la bolsa brasileña luego de la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

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Así, los títulos en dólares operan con subas de hasta 2% encabezados por el Global 2046, Global 2029 (1,05%), seguido del Global 2041 (0,9%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica en 758 puntos básicos

Pese al rebote, los bonos todavía no logran revertir las pérdidas recientes, en un escenario en el que confluyen factores domésticos y una mayor volatilidad internacional. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas locales continúa condicionando las cotizaciones, mientras que el deterioro del clima financiero regional incrementa la presión sobre los activos argentinos, particularmente sensibles a los episodios de mayor aversión al riesgo.

Por otro lado, el MSCI Merval cae 0,65% a 98.577,750 puntos y el MSCI BYMA General cede 0,45%. Las acciones argentinas por su parte operan con subas de hasta 3% encabezadas por IRSA, Mercado Libre (2,47%), Central Puerto (1,82%), y BBVA (1,7%). Por otro lado, ceden hasta 5,5% Bioceres, Edenor (-0,17%).

El S&P Merval cerró con toma de ganancias, mientras los bonos en dólares sostuvieron el rebote y el riesgo país se mantuvo cerca de los 500 puntos. Depositphotos