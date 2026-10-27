Dólar: la devaluación del real sumó presión en Argentina y el BCRA cortó una racha de 19 jornadas con compras

El dólar mayorista alcanzó los $1.541 y acumuló su séptima suba consecutiva, en medio de una mayor demanda de cobertura y el desplome del real brasileño. El Banco Central interrumpió su intervención compradora, aunque las reservas internacionales registraron un incremento.

El dólar comienza este martes 27 de octubre en niveles récord en todos los segmentos del mercado cambiario , en una jornada marcada por la mayor demanda de cobertura y el impacto regional de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. En este contexto, el Banco Central (BCRA) interrumpió una racha de 19 ruedas consecutivas con compras de divisas , mientras que el tipo de cambio mayorista registró su mayor incremento diario desde agosto.

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La cotización mayorista arranca este martes en $1.541 , acumulando siete jornadas consecutivas en alza. En lo que va de octubre, el tipo de cambio oficial registra un incremento de $24, equivalente al 1,6%. Pese a esta recuperación, se mantiene un 26,3% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.946,73.

En paralelo, el dólar minorista cotiza a $1.560 en el Banco Nación , mientras que el blue avanzó hasta los $1.575. Entre los financieros, el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.679 y el MEP se ubica en torno a los $1.566.

La mayor presión cambiaria también se reflejó en el volumen negociado. En el mercado de contado se operaron u$s735,2 millones, el monto más elevado del mes , en un contexto en el que los pagos al exterior y la demanda privada absorbieron buena parte de la oferta disponible.

Por primera vez en casi un mes, el Banco Central no registró compras netas en el mercado oficial. De esta manera, el saldo positivo de octubre se mantuvo en u$s1.252 millones , mientras que las adquisiciones acumuladas durante 2026 alcanzan los u$s15.820 millones.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas aumentaron u$s278 millones y cerraron en u$s50.481 millones. La mejora estuvo vinculada principalmente con factores de valuación y un desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y no con nuevas compras de divisas por parte de la autoridad monetaria.

En el mercado de futuros también se registraron incrementos en las cotizaciones, con una mayor demanda de instrumentos de cobertura cambiaria ante la incertidumbre regional y los habituales ajustes de posiciones de fin de mes.

En el mercado de futuros también se registraron incrementos en las cotizaciones

Efecto Brasil: el desplome del real agregó presión sobre el peso argentino

El resultado electoral en Brasil incorporó un nuevo factor de volatilidad para los mercados de la región. Tras la victoria de Lula, el real brasileño experimentó una fuerte depreciación frente al dólar, que llegó a superar el 10% durante las primeras operaciones del lunes.

La debilidad de la moneda brasileña representa un desafío adicional para la competitividad argentina, dado que Brasil es el principal socio comercial del país y tiene una participación significativa en el comercio de manufacturas.

Según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), Brasil representa el 27,7% del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM). Por lo tanto, una depreciación sostenida del real podría profundizar el atraso cambiario relativo de Argentina y afectar la competitividad de sus exportaciones.

"El sorprendente resultado electoral no solo es una mala noticia para el mercado brasileño. El ‌efecto contagio también afecta al Merval y bonos soberanos argentinos", expresó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

"Por el lado macro, un real más débil pone presión al dólar al apreciar el tipo de cambio real multilateral", agregó.

En este escenario, los operadores seguirán de cerca durante la jornada del martes la evolución de la moneda brasileña, la demanda de cobertura en el mercado local y la capacidad del Banco Central para retomar las compras de divisas.

Si bien el resultado electoral de Brasil sumó presión sobre las cotizaciones, todavía no es posible determinar qué proporción del movimiento del dólar respondió al impacto regional y cuánto a factores propios del mercado argentino, especialmente en un contexto de mayor demanda de cobertura hacia el cierre de octubre.