A días de las elecciones en EEUU: la confianza del consumidor mejora por primera vez en 4 meses

La mejora en la confianza del consumidor en Estados Unidos se da a días de las elecciones legislativas, en un contexto de moderación de precios de la gasolina y optimismo en el mercado laboral.

A pocos días de que se celebren las elecciones de medio término en EEUU , la confianza del consumidor norteamericano mejoró en octubre, impulsada por una visión más optimista sobre el mercado laboral y las condiciones empresariales, y en un contexto de moderación de los precios de la gasolina . Sin embargo, persistió la frustración ante el aumento del costo de vida .

Según la encuesta del think tank The Conference Board , el índice de confianza del consumidor subió a 91,7 este mes, frente a una cifra de 84,2 en septiembre.

El índice de confianza de The Conference Board se centra, por lo general, en las condiciones del mercado laboral. Por su parte, otro indicador del sentimiento del consumidor, elaborado por la Universidad de Michigan , pone el énfasis en la percepción sobre las finanzas personales y el costo de vida.

Aun así, en los últimos años, ambos indicadores han mostrado una evolución bastante similar. En el caso del índice por The Conference Board , se trata del primer incremento en cuatro meses , alcanzando su nivel más alto desde junio.

"La recuperación estuvo en consonancia con la moderación de los precios de la gasolina al por menor entre septiembre y octubre", señaló Fergus McCormick , economista sénior de indicadores globales en The Conference Board.

Y agregó: "En las respuestas abiertas de octubre, los consumidores siguieron expresando su frustración ante el aumento de los costos. Se incrementaron las menciones a los precios, al elevado costo de los alimentos y productos de primera necesidad, así como a los precios del petróleo y el diésel".

Confianza del consumidor en EEUU: primer repunte en 4 meses. Gentileza: Monitor económico

Panorama mixto de cara a las elecciones

El indicador de las expectativas para los próximos seis meses aumentó casi 7 puntos en octubre, situándose en 72,6, mientras que un indicador de las condiciones actuales alcanzó su nivel más alto desde abril.

La encuesta reveló que, para la mayoría de los estadounidenses, las condiciones empresariales son buenas, mientras que el porcentaje de quienes consideran que hay abundancia de empleos alcanzó su nivel más alto en seis meses.

A pesar del aumento en la confianza este mes, a los consumidores les sigue preocupando el impacto de los precios más altos en sus presupuestos, así como el hecho de que el crecimiento de los salarios se queda rezagado respecto a la inflación.

Además, los costos de endeudamiento han subido recientemente, lo que hace que la adquisición de viviendas, vehículos y otros bienes de alto valor sea menos asequible.

A una semana de las elecciones legislativas, la asequibilidad sigue siendo un tema determinante para los votantes a la hora de evaluar la economía. No obstante, los estadounidenses se muestran más optimistas respecto al mercado laboral, ya que los despidos se mantienen en niveles históricamente bajos.