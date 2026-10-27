Plazo fijo en dólares: cuánto rinde invertir u$d1.500 a 30 días en cada banco

Con el mismo monto y el mismo plazo, algunos bancos pagan más intereses que otros, por lo que vale la pena comparar antes de invertir.

Las tasas de los plazos fijos en dólares varían entre los bancos, aunque las ganancias por invertir durante un mes siguen siendo bajas.

El plazo fijo en dólares permite cobrar intereses sin convertir los ahorros a pesos, aunque las tasas que ofrecen los bancos argentinos suelen ser bajas. Para quienes prefieren conservar sus ahorros en moneda estadounidense, depositar u$s1.500 durante 30 días puede generar ganancias diferentes según la entidad elegida.

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Las diferencias aparecen al comparar las simulaciones para una misma inversión. La Tasa Nominal Anual (TNA) no representa el porcentaje que se cobra al finalizar un mes , por lo que los importes calculados por cada banco permiten conocer cuánto dinero recibiría el ahorrista al vencimiento.

Las simulaciones relevadas en octubre de 2026 muestran diferencias entre cuatro de los principales bancos argentino s. Aunque varias entidades ofrecen la misma TNA, los intereses informados por sus calculadoras no siempre coinciden.

Incluso en el banco que ofrece el mejor rendimiento, invertir u$s1.500 durante 30 días deja menos de u$s2 de ganancia.

En BBVA , la tasa relevada fue del 1,25% , con una ganancia estimada de u$s1,64 por colocar u$s1.500. De acuerdo con el resultado de su simulador para clientes, el capital acumulado al vencimiento alcanzaría los u$s1.501,64.

Banco Galicia presentó una TNA idéntica , aunque el rendimiento calculado fue ligeramente inferior. Para una inversión del mismo monto durante 30 días, los intereses serían de u$s1,54 y el ahorrista recibiría un total de u$s1.501,54.

En Banco Nación, la modalidad electrónica también ofrecía una tasa anual del 1,25%. Su calculadora mostraba una ganancia de u$s1,54, por lo que el saldo final coincidía con el informado por Galicia. La entidad dispone además de operaciones presenciales, con condiciones diferentes.

La menor rentabilidad entre los cuatro correspondió a Santander, cuya TNA era del 0,05%. Con ese porcentaje, depositar u$s1.500 durante un mes generaría apenas u$s0,06 de intereses, hasta alcanzar un total estimado de u$s1.500,06.

Canal electrónico vs. sucursal: cómo cambia la TNA según el tipo de operación

La forma de constituir un plazo fijo puede modificar el dinero recibido al vencimiento. Banco Nación ofrece un ejemplo concreto, ya que aplica tasas diferentes según si la operación se realiza por internet o directamente en una sucursal.

Mientras que por home banking la TNA es del 1,25%, para las colocaciones presenciales de 30 días disminuye al 0,75%. Con un capital de u$s1.500, la segunda modalidad generaría u$s0,92, frente a los u$s1,54 calculados mediante el canal electrónico.

La diferencia es de u$s0,62 por una inversión de igual monto y duración. Estas condiciones dependen de cada entidad, por lo que operar digitalmente no garantiza una tasa más alta en todos los casos.

La TNA expresa el interés correspondiente a un año, pero los depósitos de menor duración generan un rendimiento proporcional al plazo contratado. Por eso, una tasa del 1,25% anual no significa que el ahorrista recibirá ese porcentaje completo después de 30 días.

La tasa de un plazo fijo puede cambiar según se contrate por home banking o directamente en una sucursal. Freepik

Recomendaciones clave para optimizar los ahorros en dólares

Los simuladores bancarios permiten comparar cuánto dinero se recibe al finalizar una colocación. Aunque la TNA sirve como referencia, los intereses efectivos dependen del capital invertido y de la duración del depósito, además de las condiciones particulares de cada producto.

Los montos mínimos también presentan diferencias. BBVA exige al menos u$s1.000 para constituir su plazo fijo clásico en moneda estadounidense, mientras que Banco Nación admite operaciones desde u$s100. Las entidades pueden establecer otros requisitos, como contar con una cuenta a nombre del titular.

El tiempo durante el cual se mantiene inmovilizado el dinero influye en la rentabilidad. Banco Nación ofrece una TNA del 1,50% para depósitos electrónicos de entre 60 y 89 días, que aumenta al 1,90% para colocaciones de 90 a 179 días. Estas alternativas permiten cobrar más intereses a cambio de extender el vencimiento.

Los plazos fijos tradicionales tampoco permiten disponer libremente del capital antes de la fecha acordada. BBVA especifica que su producto no admite cancelación anticipada y que el dinero invertido y los intereses se acreditan juntos al vencimiento.

Las tasas publicadas pueden cambiar para nuevas operaciones. Los valores relevados en octubre de 2026 corresponden a las condiciones ofrecidas en esa fecha y pueden diferir de los importes que muestren posteriormente los simuladores de cada banco.