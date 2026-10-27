Aseguran que Flávio Bolsonaro huyó de Brasil y se encuentra en un vuelo a EEUU

El paradero de quien fue candidato presidencial y es senador por el Partido Liberal, se mantiene incierto. La Supremo Tribunal Federal le había prohibido la salida del país y ordenado ordenó entregar sus pasaportes.

Flávio Bolsonaro, senador por el Partido Liberal (PL) , habría escapado de Brasil y se encontraría viajando rumbo a Estados Unidos, según informaron medios brasileños. Quien fue candidato presidencial opositor al ganador y actual mandatario Lula da Silva , enfrenta causas en su contra por irregularidades financieras, posibles maniobras de lavado de dinero y relaciones económicas con empresarios y operadores bajo investigación .

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Según indicó el diario Metrópoles, el senador brasileño habría viajado hacia Florida después de que la Justicia ordenara la entrega de sus pasaportes . Sus allegados aseguran que permanece incomunicado.

La presunta salida del país se produjo después de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , ordenara la incautación de sus pasaportes brasileño e italiano, en el marco de las investigaciones judiciales que involucran al dirigente del Partido Liberal.

De acuerdo con las versiones difundidas por sus aliados, el senador decidió abandonar el territorio brasileño el lunes 26 de octubre , un día después de la derrota electoral . Sin embargo, las circunstancias de su desplazamiento y la ruta utilizada permanecen sin esclarecer.

La incertidumbre sobre el paradero del excandidato comenzó durante la mañana del martes 27 de octubre , cuando dejó de responder a las personas de su entorno político. Su último contacto conocido ocurrió alrededor de las 8 de la mañana , cuando envió un mensaje a Rogério Marinho , coordinador de su campaña presidencial.

Bolsonaro podría estar viajando a EEUU. Fulho

En esa comunicación, Bolsonaro aseguró que estaba "tranquilizando sus pensamientos ", aunque evitó responder si había abandonado Brasil.

Según publicó el diario brasileño Folha de S.Paulo, dirigentes cercanos al senador sostuvieron que el viaje fue organizado con la colaboración de un abogado vinculado a la familia Bolsonaro.

Algunas de estas fuentes manifestaron su oposición a la presunta fuga y aseguraron que el avión que transportaba al político tenía previsto aterrizar en Estados Unidos durante las siguientes horas. Marinho, por su parte, negó inicialmente que el senador hubiera escapado del país.

La Justicia ordenó retener sus pasaportes por investigaciones penales

La presunta salida de Bolsonaro ocurrió en medio de una situación judicial que se agravó después de las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre. El lunes, Alexandre de Moraes ordenó la entrega de sus pasaportes brasileño e italiano, debido a las investigaciones penales que enfrenta el dirigente.

El senador debía presentar ambos documentos el martes, pero, según la información difundida, incumplió la disposición judicial. Como consecuencia, la Policía Federal de Brasil canceló su documento de identidad brasileño y emitió una alerta para reforzar la vigilancia en las fronteras.

No obstante, su documentación italiana continuaba vigente, una circunstancia que generó interrogantes sobre la posibilidad de que hubiera utilizado su ciudadanía europea para desplazarse fuera del país.

Bolsonaro está involucrado en dos investigaciones penales relacionadas con presunto lavado de dinero y otras irregularidades vinculadas con el Banco Master y un supuesto esquema de desvío de recursos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Entre las personas investigadas también figura Willer Tomaz, abogado y allegado del senador.

Además, el dirigente podría perder su fuero parlamentario ante el Supremo Tribunal Federal en febrero, cuando finalice su mandato como senador por Río de Janeiro.

El juez Alexandre de Moraes ordenó la retención de los pasaportes de Bolsonaro. Foto: Terra24h

Investigan si Flávio Bolsonaro salió hacia EEUU desde la Argentina

Uno de los aspectos más llamativos de la presunta fuga es la posibilidad de que el dirigente brasileño hubiera utilizado Argentina como punto de partida hacia Estados Unidos.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el senador habría viajado desde territorio argentino, aunque no se logró establecer con precisión por dónde ingresó ni desde qué aeropuerto partió.

En un primer momento, su nombre apareció en la lista de pasajeros de un avión ejecutivo Gulfstream ubicado en Puerto Iguazú, pero la aeronave no despegó.

Las fuentes consultadas sostuvieron que esa información pudo formar parte de una maniobra de distracción y que Bolsonaro habría utilizado otro punto de salida dentro de Argentina.

Por su parte, el gobierno de Javier Milei aseguró que no tenía constancia del ingreso del político brasileño al país. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente que el senador hubiera atravesado territorio argentino ni que hubiera utilizado documentación extranjera para continuar su viaje.

Las causas contra Flávio Bolsonaro

El senador está vinculado a dos investigaciones que analizan presuntas irregularidades financieras, posibles maniobras de lavado de dinero y relaciones económicas con empresarios y operadores bajo investigación. Los expedientes tramitan en el Supremo Tribunal Federal (STF), aunque todavía debe definirse qué tribunal tendrá competencia cuando termine su mandato parlamentario, previsto para fines de enero de 2027.

Las dos causas tienen distintos puntos de partida. Una se concentra en los fondos solicitados para financiar Dark Horse, una película sobre la vida del expresidente Jair Bolsonaro. La otra indaga los vínculos personales y financieros del senador con el abogado Willer Tomaz, relacionado con empresas que aparecen en investigaciones sobre movimientos sospechosos de dinero y presuntas irregularidades en el sector de las apuestas deportivas. Flávio niega haber cometido delitos y rechaza las acusaciones.