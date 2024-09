Dólar en picada: ¿cuáles son las causas y qué se espera a fin de año?

Con una mirada algo distinta, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que "el que blanquea no tiene por qué vender sus dólares". "Lo más probable es que los deposite, para que el blanqueo le salga cero. Puede estar habiendo algo de venta para pagar la multa por parte de quienes no quieran tener sus divisas depositadas, pero no creo que sea significativo", acotó.

Al especialista le llamó la atención este descenso del blue, ya que "el mercado estuvo planchado". En ese contexto, se animó a pronosticar que "quizás en el segmento mayorista hubo algunas operaciones que terminaron haciendo caer el precio en forma circunstancial".

Dólar blue: la intervención del BCRA en el CCL y la baja del Impuesto PAIS también influyen

Buteler también recordó que el derrumbe del blue replica la dinámica que vienen teniendo el dólar CCL y el MEP, en el marco de la intervención de la autoridad monetaria y una mayor debilidad de la moneda estadounidense a nivel global. Según la institución que conduce Santiago Bausili, en la segunda quincena de julio se utilizaron u$s326 millones de las reservas para "pisar" el CCL, y se estima que en agosto esa cifra fue similar.

Vale remarcar también que a partir de esta semana comenzó a regir la reducción al 7,5% del Impuesto PAIS para las importaciones. El Gobierno busca que esta medida impacte en el proceso de desaceleración de la inflación a partir del menor costo de los productos provenientes del exterior.

Esto podría quitar demanda al dólar blue, siempre y cuando las empresas cuenten con los dólares para importar, un hecho que se encuentra atado a la posibilidad de conseguir dólares del blanqueo, el RIGI, el aporte de organismos internacionales o de algún fondo de inversión.

Pese a todos los elementos mencionados que pueden llevar calma a los mercados cambiarios, desde Wise Capital ven algunas luces de alarma que pueden interrumpir este proceso, fundamentalmente vinculadas a la dinámica de las reservas.

"El proceso de achicamiento de la brecha deteriora la compra de divisas del BCRA. A medida que el mercado vaya convalidando este fenómeno estaremos acercándonos nuevamente a un dólar de $1.200. La acumulación de reservas netas es una incertidumbre de momento, pero la suba de las brutas es un hecho y genera cierta seguridad y tranquilidad para el mercado", expresó al respecto Martínez.

A corto plazo, vale resaltar, la idea del Ministerio de Economía es que los dólares paralelos acorten la brecha con el dólar mayorista, que se mantiene por debajo de los $1.000. Esa sería una señal que indicaría que todavía el dólar puede seguir bajando.

Dolar blue inversiones finanzas El dólar blue perdió más de un 30% en términos reales en lo que va del año Depositphotos

¿Qué se espera con el dólar a fin de año?

Respecto a lo que viene, en las últimas horas se conocieron datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado que publica el BCRA con los pronósticos sobre tipo de cambio, inflación, tasa y otros índices macroeconómicos que realizan las principales consultoras del país.

En esta oportunidad, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM se ubicó en $961,9 por dólar para el promedio de septiembre de 2024 lo que implicaría una suba mensual promedio de 2,0% de la paridad cambiaria.

Para el Top 10 de las consultoras, el tipo de cambio nominal promedio esperado para septiembre es $964,1/USD, al tiempo que en diciembre de este año el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.025,4/USD.

De esta manera, la variación interanual a diciembre 2024 implícita en los pronósticos se ubicó en 59,7% (9,8 p.p. menos que el REM previo).

Los datos forman parte del Relevamiento de Expectativas de Mercado que se publicó en las últimas horas pero cuyo relevamiento se realizó entre los días 28 y 30 de agosto de 2024 y contempla pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 28 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina.

En síntesis, los analistas ven hacia fin de año un dólar calmo y una inflación en baja.