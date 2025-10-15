Revolucionó las redes sociales y es el nuevo enemigo de Elon Musk: la historia de Jack Dorsey

Fundador de Twitter y Block, el empresario estadounidense transformó la comunicación y el mundo financiero, construyendo un patrimonio millonario.

Entre los millonarios tecnológicos , pocos nombres generan tanta controversia como el de Jack Dorsey . Visionario e introvertido, es el hombre que creó Twitter (ahora X) , una de las redes sociales más utilizadas alrededor del mundo.

Mientras otros gigantes de Silicon Valley se enfocaban en la expansión y la monetización, el programador planteaba una visión donde los nuevos avances tenían que facilitar la comunicación, garantizar la libertad y promover la descentralización. Y esta filosofía, lo volvió el enemigo de Elon Musk , el nuevo dueño de su proyecto.

Su influencia también se extiende al mundo financiero , con plataformas como Block y Bluesky, y rumores que lo vinculan directamente con la creación de Bitcoin . ¡Descubrí su historia!

Jack Patrick Dorsey nació el 19 de noviembre de 1976 en St. Louis, Missouri . Desde chico mostró una curiosidad inusual por los mapas, los sistemas de comunicación y los patrones del tránsito. Se pasaba horas observando cómo se movían los autos y ambulancias en su ciudad, y de ahí nació su interés por la logística y la programación .

Luego, ingresó al Instituto de Tecnología de Missouri y más tarde a la Universidad de Nueva York, donde abandonó la carrera a un semestre de recibirse.

A comienzos de los 2000 se mudó a Oakland, California y creó una pequeña empresa que permitía coordinar taxis a través de la web. La idea era mostrar en tiempo real dónde estaba cada vehículo, pero el proyecto no prosperó.

Lejos de rendirse, siguió desarrollando pequeños emprendimiento hasta que, en 2006, se unió a Biz Stone, Noah Glass y Evan Williams en una compañía llamada Odeo. Allí propuso desarrollar un servicio donde la gente pudiera publicar mensajes que contaran “qué estaba haciendo en ese momento”. Así nació Twitter, con el icónico límite de 140 caracteres inspirado en los SMS.

twitter

La plataforma fue un éxito. Su crecimiento se disparó durante el festival South by Southwest de 2007 y Dorsey se convirtió en el primer CEO, aunque su estilo de liderazgo generó tensiones y fue desplazado.

Además de la app, el empresario cofundó Square, hoy llamada Block, dedicada a los pagos digitales. Su visión era clara: permitir que cualquier persona pudiera recibir dinero desde un teléfono, sin depender de los bancos. Con el tiempo, esto lo transformó en uno de los millonarios más influyentes.

A diferencia de otros ejecutivos de Silicon Valley, Jack siempre mostró una mirada filosófica. Practica meditación Vipassana, sigue una dieta vegetariana estricta, se desconecta del mundo durante días y defiende que la tecnología debe liberar, no controlar. Eso lo llevó a crear Bluesky, una red social descentralizada.

Su relación con Elon Musk, quien compró Twitter en 2022, terminó en abierta enemistad. El creador lo acusa de traicionar la idea original de la plataforma al volverla autoritaria y controlada por algoritmos.

Elon Musk

¿Jack Dorsey es el fundador de Bitcoin?

El misterio de Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin, es una de las historias más fascinantes del universo digital. Y en los últimos años, una teoría comenzó a tomar fuerza: Jack Dorsey podría ser el verdadero rostro detrás de la criptomoneda.

La hipótesis no es nueva, pero volvió al debate cuando varios investigadores encontraron coincidencias entre el perfil técnico y filosófico del fundador de Twitter y los primeros textos firmados por el seudónimo. Ambos apoyan la descentralización, tienen conocimiento del código abierto y desconfianza hacia las instituciones financieras.

En 2010, incluso, fundó Block e invierte millones en Lightning Network, una red que mejora la escalabilidad de la divisa.

jack dorsey

Los críticos creen que la teoría es más mito que realidad, pero los defensores sostienen que hay demasiadas pruebas: la cronología de los correos de Nakamoto coincide con los períodos en los que Dorsey desapareció de la escena pública, su lenguaje técnico es similar y la obsesión por la privacidad encaja con los perfiles.

Patrimonio actual de Jacl Dorsey

De acuerdo a Forbes, Jack Dorsey acumula una fortuna estimada en 5.400 millones de dólares. Gran parte de este dinero, proviene de Block, su empresa de servicios financieros y criptográficos, donde posee alrededor del 10% de las acciones.

También invierte en proyectos de Inteligencia Artificial, energía renovable y criptomonedas, principalmente Bitcoin. En 2020 donó un tercio de su patrimonio, aproximadamente unos 1.000 millones de dólares, a un fondo para combatir la pandemia y financiar causas sociales.