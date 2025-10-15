Dólar hoy: a cuánto opera este miércoles 15 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial opera este miércoles 15 de octubre a $1.326,84 para la compra y a $1.379,62 para la venta . En el Banco Nación (BNA), el billete se ubica en $1.339,39 para la compra y $1.392.41 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar subió $11 a $1.360 .

El dólar blue se vendió a $1.420 y la brecha con el oficial se ubicó en el 4,4% .

El dólar MEP operó a $1.454,99 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 7%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) cotizó a $1.475,34 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 8,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 15 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 15 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.445,66, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 15 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.609, según Binance.