Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 15 de octubre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Depositphotos

El dólar blue opera este miércoles 15 de octubre a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 4,4%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 15 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $11 a $1.360.

Valor del MEP hoy, miércoles 15 de octubre El dólar MEP operó a $1.454,99 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 7%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 15 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.475,34 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 8,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 15 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 15 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.445,66, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 15 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.609, según Binance.