SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de octubre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 15 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue
Depositphotos

El dólar blue opera este miércoles 15 de octubre a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 4,4%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 15 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $11 a $1.360.

Informate más

Valor del MEP hoy, miércoles 15 de octubre

El dólar MEP operó a $1.454,99 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 7%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 15 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.475,34 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 8,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 15 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 15 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.445,66, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 15 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.609, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias