Dólar a $330, ¿caro o barato?

La brecha entre los dólares paralelos y el mayorista es de alrededor del 160%, el máximo desde que se volvió a aplicar el cepo. Una brecha tan alta es dañina para la economía porque alienta maniobras como la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, y se soluciona de alguna de estas dos formas: con una fuerte baja de los dólares paralelos, o con una devaluación del mayorista (o ambas).

El Gobierno no sólo no quiere devaluar sino que dice que el tipo de cambio real “está donde tiene que estar”. Esto es erróneo. No sólo estamos con un atraso cada vez más importante, sino que por el temor de una recesión en los Estados Unidos, los precios de las materias primas están cayendo fuerte.

Sin embargo, se va a ver forzado a aumentar el ritmo devaluatorio porque el BCRA lleva vendidos USD 931 millones en lo que va del mes por los pagos de importación de energía y la demora en la venta de granos por parte de productores, y el Gobierno necesita acumular reservas y cumplir con el FMI, además de que una devaluación del oficial bajaría la brecha.

Justamente cuando pensamos en el dólar oficial, no es sostenible acumular reservas a costa de trabar importaciones porque el resultado va a ser una economía que se mete sola en el freezer. A esto hay que sumar la inflación que generan las trabas, ya que un producto netamente importado que vamos a pagar dentro de 180 días, tiene que incrementar su valor de venta (o costeo) en 65% en moneda dura para mantener la rentabilidad de ese producto.

Más gasto, actividad estancada y reservas que no crecen: cocktail explosivo. La Argentina va a seguir a los tumbos hasta fines de 2023. Por lo pronto, en 2022 con suerte se va a crecer 2,5% no sólo por el estancamiento del consumo sino por otros dos frenos: el faltante de gas y más trabas a las importaciones por el faltante de dólares. Hoy se prioriza cumplir con el objetivo de Reservas asumido con el FMI sin devaluar.

El escenario de tasas alcistas en los Estados Unidos junto a las dificultades que tendrá la Argentina para pagar la deuda en dólares, hace que sea inviable la tenencia a largo plazo de bonos soberanos en moneda dura. Es clave que se vaya rápido hacia el equilibrio fiscal primario, de lo contrario habrá dificultades para salir al mercado de capitales y hacer frente a los vencimientos que operan a partir de 2025.

Pero si hay que reconocer como trade de corto plazo ya que los rendimientos son superiores a 50% anual en dólares. En este aspecto, la tenencia (especulativa) de AL29 y AL30 puede dejar buenas ganancias de al menos 15% en moneda dura con recortes en la TIR a 45% anual…

Más allá del trading ocasional por los bajísimos precios de los bonos en dólares (volver a tener una TIR de 35% anual ya significa una suba de al menos 48%), los bonos se pueden llegar a beneficiar de un rally electoral, para el caso (más adelante) de que las encuestas señalen que la oposición le va a ganar con claridad al oficialismo.

La deuda en pesos es sustentable pero la incertidumbre existe, por eso la inversión en CER es positiva si nos centramos en la parte corta de la curva, debemos tener Lecer desde enero hasta mayo y el Boncer TX23, que vence en marzo. Con estos activos podemos armar una cartera de 6 meses de duration a una tasa de CER + 1,5%.

Una de las metas del FMI es mantener el tipo de cambio real multilateral en niveles de 2021 promedio. Para cumplir esta meta, debería de haber un salto devaluatorio de 11%, máxime cuando recordamos que el ajuste cambiario corre 1 punto por detrás a la inflación. Esto deja en buena posición a los bonos Dollar Linked, aunque a priori parece difícil que el BCRA piense en ese ajuste de 11% durante este trimestre. Aún sin que ocurra ese hecho, tenemos por delante ajustes mensuales superiores a 4,5% en el dólar mayorista. El punto negativo es que como los bonos más cortos están cotizando sobre la par, no se captura la totalidad de los ajustes.

A la hora de descontar cheques de terceros, al banco no hay con que darle. Lo mismo si tenemos a disposición una línea subsidiada. Pero cuando carecemos de esto, continúa siendo ventajoso endeudarse a través del mercado de capitales, ya que mientras los bancos prestan al 59% anual, a través de una SGR obtenemos financiamiento al 46% anual.

Teniendo en cuenta la falta de plan económico, la insolvencia fiscal y los problemas de gobernabilidad que se están observando (y creciendo) desde las PASO legislativas, la inversión en acciones de empresas locales tiene que estar fuera de radar hasta que haya precios más tentadores o el Gobierno presente un plan económico consistente. Si no, esperar a que aparezca un rally electoral de la mano de encuestas que anuncie un cambio de color partidario.

Ahora el rally electoral se justifica en que las acciones están baratas cuando comparamos al Merval en dólares contra la soja. Ahora, cuando miramos al Merval en pesos contra la inflación, estamos en precios de salida.

Para el contexto actual, AdCap Wise Capital Growth se posicionó en una cartera con vencimientos cortos en CER. Esperamos que el fondo suba 5,2% mensual promedio, lo que arroja una TEA de casi 84%.

Analista de Negocios Financieros de Wise Capital