Barcelona va a fondo por Julián Álvarez: presentó una oferta de 100 millones de euros

La institución catalana presentó un ofrecimiento inicial de 100 millones de euros netos para adquirir la totalidad del pase del delantero de la Selección Argentina.

Luego de que Julián Álvarez sea convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 , Barcelona le envió la primera oferta formal al Atlético de Madrid para hacerse de los servicios del delantero.

La entidad blaugrana es una de las tantas que quiere quedarse con el campeón del mundo, y le acercó una propuesta de 100 millones de euros al equipo madrileño, sin la inclusión de otros futbolistas como moneda de cambio, según la información del periodista Fabrizio Romano.

La comisión directiva del equipo que conduce Diego Simeone no tomó de buena manera el interés del equipo catalán en este periodo por su jugador estrella y se encamina a rechazar los términos de este primer ofrecimiento económico. Cabe destacar que Julián Álvarez tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros .

En el club colchonero admiten descontento con el comportamiento de los catalanes porque, según fuentes cercanas, “llevan todo el año filtrando interesadamente noticias sobre Julián” , lo que entienden como una falta de respeto.

Aunque, en las oficinas del Wanda Metropolitano asumen que el futbolista mantiene una postura receptiva a evaluar propuestas que impliquen su salida de la capital española.

Por su parte, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, evadió a la prensa en su llegada al Camp Nou tras ser consultado este viernes respecto del avance de las negociaciones y la viabilidad de incorporar a la "Araña" en este mercado de pases.

Cómo llega Julián Álvarez al Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó este jueves la lista de 26 futbolistas que disputarán con la Selección Argentina el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. La base de los campeones del mundo se mantiene con Lionel Messi a la cabeza, aunque habrá algunas bajas y nombres sorpresa.

El Atlético de Madrid es otro de los clubes que aportó varios nombres a la nómina. El equipo dirigido por Diego Simeone terminó cuarto en La Liga a 20 puntos del campeón y fueron eliminados en semifinales de la máxima copa continental europea frente a Arsenal. Juan Musso compitió con Jan Oblak por ser el guardián del arco, fue una variable clave para el Colchonero que respondió bien cuando se lo necesitó. Otro que alternó titularidades y suplencias fue Nahuel Molina que estuvo más dedicado a ajustar detalles defensivos. En la delantera Thiago Almada no sumó muchos minutos y cerró con actuaciones irregulares que no coinciden con lo que demostró en la Selección Argentina. Quienes tuvieron una gran temporada fueron Giuliano Simeone con mucho sacrificio y presión asfixiante, y Julián Álvarez, quien fue titular indiscutido en el equipo.