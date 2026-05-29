ANSES confirmó un pago de $123.307 pero sólo a este grupo de personas

Conocé cómo se organizan las prestaciones que otorga el organismo, de acuerdo a la reglamentación que se encuentra vigente.

Anses habilita una prestación específica para este sector y exige cumplir las condiciones informadas en su web.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) informó una actualización en uno de los beneficios económicos destinados a personas casadas. La medida alcanza a quienes hayan contraído matrimonio y cumplan con las condiciones establecidas por el organismo. Desde mayo de 2026, la Asignación por Matrimonio cuenta con un monto de $123.307 .

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El beneficio integra el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y se entrega por única vez . ANSES indicó además que el trámite puede realizarse incluso después de un año de la fecha del casamiento, siempre que se respeten los plazos vigentes. La prestación apunta a trabajadores y beneficiarios de determinados programas vinculados al sistema previsional y laboral. El organismo también aclaró qué grupos quedaron excluidos de este pago extraordinario.

La Asignación por Matrimonio está dirigida a personas casadas que formen parte de alguno de los siguientes grupos habilitados por ANSES:

ANSES precisó que los monotributistas, los jubilados y los pensionados del SIPA no acceden a este beneficio.

titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

El organismo estableció además una serie de requisitos obligatorios para recibir el pago único. Cada solicitante deberá contar con el matrimonio registrado dentro de la base de datos de ANSES. Los interesados también tendrán que iniciar el trámite dentro del plazo permitido por el organismo. La gestión puede realizarse desde los dos meses posteriores al casamiento y hasta dos años después de la ceremonia.

ANSES exige además que los ingresos del grupo familiar no superen el tope máximo fijado para acceder a las asignaciones familiares. En el caso de trabajadores en relación de dependencia, el organismo solicita una antigüedad mínima y continua de seis meses al momento del matrimonio.

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Cómo tramitar el beneficio, paso a paso

Las personas que quieran acceder a la Asignación por Matrimonio podrán iniciar el trámite mediante dos modalidades habilitadas por ANSES. El organismo permite realizar la gestión de manera presencial o a través del sistema de Atención Virtual. Antes de avanzar con la solicitud, ANSES recomienda verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados dentro de su sistema. Esa validación permite evitar demoras durante el proceso administrativo.

La documentación obligatoria incluye los documentos nacionales de identidad de ambos cónyuges y la partida o acta de matrimonio. El organismo solicita presentar esos papeles para acreditar el vínculo y completar la carga de información. El trámite presencial requiere la solicitud de un turno previo en ANSES. La alternativa virtual permite iniciar la gestión desde la plataforma digital habilitada por el organismo.

El procedimiento para acceder al beneficio requiere los siguientes pasos:

revisar que los datos personales estén actualizados

confirmar la correcta registración del vínculo familiar

reunir el DNI de ambos cónyuges

presentar la partida o acta de matrimonio

iniciar el trámite de forma presencial o virtual

Cada solicitante que complete esos requisitos podrá avanzar con la gestión correspondiente para cobrar el pago único de $123.307 establecido por ANSES para personas casadas. El beneficio mantiene vigencia dentro del esquema de asignaciones familiares y apunta a quienes cumplan con todas las condiciones definidas por el organismo nacional.