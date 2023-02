Yellen, El-Erian y las palabras (hoy) de Jerome Powell: apuntes para saber qué pasará con el dólar, las acciones argentinas y bonos

¿En qué se parecen Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos y Mohamed El-Erian, el ex CEO de PIMCO? La ministra de Economía del país del norte (ex FED) trazó esta semana un interrogante no menor, al señalar que el desempleo de EE.UU. se encuentra “históricamente bajo" con una “alta creación de empleo”. Y agregó: “veo un camino para que nuestra economía se mantenga fuerte a medida que la inflación continúa disminuyendo”.