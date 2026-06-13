Dos estrenos nacionales y un homenaje ricotero como "función única"

Vidas Imaginarias, de Federico Cardone.

Dos películas nacionales se suman esta semana a la cartelera cinematográfica, y otras dos se presentan como posibles preestrenos en el espacio Funciones Únicas del Gaumont, donde además reaparece con toda lógica el documental “Rocambole en el camino”, sobre una figura clave en la creación de Los Redonditos de Ricota.

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La sinopsis de “En el cine” dice simplemente “Dos jóvenes se conocen en un festival de cine. Ella le comparte una canción que compuso. Luego, toman café y conversan. Tres veces”. Y es que la misma situación se repite una segunda vez con leves variaciones, y una tercera con otras variaciones pero final feliz. Película leve, breve, ingeniosa, filmada entre amigos con una cámara handycam, celebra según su autor el “hermoso momento de los tiempos muertos y las charlas banales que se dan entre una película y la siguiente”. En fin, un modo amable de ver las cosas. El autor es el prolífico y realmente independiente Matías Szulanski, el crédito villacrespino (gentilicio acuñado por Leopoldo Marechal para su personaje Samuel Tesler).

“Vidas imaginarias”, título deliberadamente tomado de un libro de Marcel Schwob, imagina la vida del escritor Antonio Di Benedetto en el relato de su sobrino y otras personas, y al mismo tiempo imagina las dificultades de una joven artista para hacer una película acerca de dicho autor mendocino. Se habla de una maldición que impide llevar sus cuentos al cine (por ejemplo “El juicio de Dios”, con el cómico correntino Horacio Bruno, quedó inconcluso), maldición que, sin embargo, otras veces pudo ser vencida con muy buenos resultados (p.ej., “Aballay, el hombre sin miedo”, de Fernando Spiner). Entre semidocumental y metaficción, la obra que ahora vemos sorprende repentinamente con un plano rarísimo, surrealista, de una joven desnuda por cuyo cuerpo caminan hermosos caracoles. Los caracoles caminan muy lento, pero el plano pasa rapidísimo. Autor, el también mendocino Federico Cardone, codirector del valioso “Quinografías”.

Matías Szulanski En el cine En el cine, de Matías Szulanski.

Por su parte, el espacio Función Única en el Gaumont anuncia “Extracto de adiós”, de Emanuel Brunel (sábado, relación de dos almas solitarias) y “Viaje.Inestimable.Voyage”, de Mariano Laguyás, con Lucila Iriarte (domingo, una señora joven dedicada a mostrar los resabios marplatenses de la Belle Epoque sueña con volver a Paris, pero antes debe enfrentar algunos imprevistos). Se reponen, también en función única, los documentales “Argentina sangra por las barrancas del Paraná”, de Andrés Cedrón (hoy, nerviosa denuncia de cambios harto peligrosos) y “Rocambole en el camino”, de Marcia Paradiso y Matías González (lunes, retrato del artista plástico que diseñó la imagen de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota) y el epistolar “300 cartas”, de Lucas Santa Ana (martes, cuestionamiento de la pareja en tiempos de figuración mediática).

“En el cine” (Argentina, 2025); Dir.: Matías Szulanski; Int.: Camila Buch, Juan Mongerfeld, Sol Masaedo, Juan Pablo Livingston, Juana Palazzi.

(Argentina, 2025); Dir.: Matías Szulanski; Int.: Camila Buch, Juan Mongerfeld, Sol Masaedo, Juan Pablo Livingston, Juana Palazzi. “Vidas imaginarias” (Argentina, 2025); Dir.: Federico Cardone; Int.: Malena Garay, María Pilar Mestre, Valentina Spina Zapata.

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