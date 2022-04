Dólar: a cuánto debería estar la divisa hoy según un gurú de la city

"Estamos viajando a una tasa de inflación del 30% en dólares, esto es una locura", señaló Di Stéfano, mostrando preocupación.

El informe mostró que el BCRA está interviniendo en la cotización del dólar futuro para "acompañar la inflación presente (con una tasa implicita de casi 60% anual), pero no lo logra respecto del pasado".

"Si tomamos para el mes de marzo una inflación del 6%, la inflación de los últimos 12 meses corridos sería del 54% anual, si le restamos la inflación americana, que fue del 8%, el peso se tendría que devaluar el 46%, esto implica que al 31 de marzo el dólar oficial debería tener un precio de $136,60, y la realidad es que hoy cotiza en $ 112", detalló el analista.

Aun así, Di Stéfano aclaró que "no se puede devaluar sin un plan económico", ya que podría echar más leña al fuego de la dinámica inflacionaria. "El problema es que no tenemos un plan económico, tampoco un ministro de economía ocupado de lo que sucede en otras áreas que no sean refinanciación de pasivos", sentenció.