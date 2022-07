El dólar CCL cayó por tercera rueda, y el MEP fue superado por el blue

En la Bolsa, el dólar "contado con liqui" (CCL) -operado con el Global 2030- cedió 0,6% hasta los $290,15, lo cual confirma la tendencia bajista en las últimas ruedas. En tanto, el dólar MEP-también valuado con el Global 2030- se incrementó un 0,24%.

El dólar contado con liquidación y el MEP acumularon en las primeras dos jornadas de la semana una merma de $9,01 (-3%) y de $8,89 (-3,4%), respectivamente, tras los anuncios del lunes de la nueva ministra de Economía que ratificó que Argentina mantendrá las metas acordadas con el Fondo y que habrá medidas para apuntar a bajar el déficit fiscal.

Para estabilizar los mercados locales Batakis, dijo en conferencia de prensa antes su apertura al comenzar la semana, "no vamos a gastar más de lo que tenemos" ya que "necesitamos dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del estado nacional".

Ma ministra sostuvo que mantendrá metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras decisiones que buscan despejar las dudas sobre el futuro de la economía.

Además, señaló que Argentina buscará un sendero de tasas de interés positivas, congelará el ingreso de nuevos empleados al sector público, mantendrá el plan de recortes de subsidios al consumo de servicios estipulado por la gestión anterior y se evitará gastos por encima de la proyección de caja real.

El contexto cambiario confirma las turbulencias macroeconómicas existentes. En conversación con Ámbito, el analista financiero Christian Buteler afirmó: "Realmente el blue no se puede mantener, porque está teniendo más oferta que demanda, no veo que la demanda haya sobrepasado la oferta de tal manera de hacerlo subir lo que está subiendo hoy, si los financieros siguen aflojando, aunque aflojan muy poco no hay forma de que el blue pueda convalidarse en estos valores obviamente lo veamos aflojando en los próximos días".

"A pesar del clima externo e interno, los dólares financieros vienen intercalando en las últimas ruedas un respiro ante una renovado mayor apetito por la deuda en pesos, más allá de que esta etapa podría una vez más resultar transitoria según la administración que se logre del escenario de ¨más pesos, menos dólares¨ dado que los agentes siguen privilegiado la cobertura", señaló el economista Gustavo Ber.

Para este medio, el economista Federico Glustein pronunció: "La baja del CCL tiene su reflejo en la primera licitación post Guzmán que puede ser vista con buenos ojos por el mercado, sobre todo por los bonos dollar Linked y la garantía que le da un aire de previsibilidad, lo que permite tener cierta orientación y la pequeña baja del CCL va en ese sentido. Además, el dato inflacionario en EEUU reportó un dato poco alentador, que va de la mano con una eventual recesión, el mercado lo evalúa mientras el dólar se fortalece".

Dólar oficial

El dólar hoy -sin los impuestos- subió 27 centavos $135,15 para la venta este miércoles 13 de julio, de acuerdo al promedio en las principales entidades del sistema financiero.

El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible de Ganancias- se alzó 45 centavos hasta los $223,00.

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, sube 3 centavos hasta los $127,82.

En los dos primeros días de esta semana, el dólar mayorista subió 69 centavos, contra 65 centavos de suba en idéntico lapso de la semana anterior.

Dólar blue

El dólar blue subió $11 este miércoles 12 de julio y se disparó hasta los $283, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas. De esta forma, superó el récord de cierre que marcó la semana pasada en los $273 pero queda por debajo del máximo intradiario en los $280 tras la renuncia de Martín Guzmán al Palacio de Hacienda. Es necesario remarcar que esta suba del dólar informal no se alcanzaba en el mercado de cambio desde el 26 de abril pasado.

Los próximos días la atención se incrementará en la evolución del dólar informal. "Pueden decir que el mercado blue es un mercado chico pero es el que toma en cuenta la plaza ya que se toma como referencia dadas las fuertes trabas cambiarias", comentó un operador.