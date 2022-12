El dólar, a la espera de definiciones tras el dato de inflación en Estados Unidos

Asimismo, el mercado está atento a cómo será el resultado de la próxima licitación del Tesoro a nivel local, que viene teniendo algunas dificultades para colocar deuda en el último tiempo. El Ministerio de Economía licitará este miércoles un menú de Letras y Bonos del Tesoro Nacional por un total de $160.000 millones y US$ 375 millones. Y, más allá de lo que suceda con la política monetaria de la FED, el resultado que obtenga en ese proceso será una variable que, sin dudas, le marcará la cancha al dólar hacia adelante.

“Hoy el mercado opera con normalidad, el dólar oficial se maneja muy tranquilo, siempre dentro del esquema impuesto por el BCRA, y no se ven tensiones”, describe Gustavo Quintana desde PR Operadores de Cambio. Así refleja un escenario en el que, gracias al dólar soja II, están ingresando dólares a las reservas del Banco Central (BCRA) y eso genera un mejor clima cambiario. Desde el inicio del programa, el regulador financiero logró embolsar alrededor de u$s800 millones ya, lo que relaja las presiones sobre el dólar.

Eso y la expectativa de un comienzo de mejora de expectativas respecto del rumbo inflacionario, que haría que la tasa de política monetaria se vuelva realmente positiva mes a mes son las variables que se conjugan para que el mercado cambiario esté tranquilo por estos días.

La política de tasa de la FED: así incidirá en el dólar

Y ahora aparece un nuevo factor: la política de tasas en Estados Unidos. Según explica a Ámbito el economista Federico Glustein, “si la suba de la tasa es la esperada en el mercado, que vaticina un ajuste del 0,5%, va a ser positivo para la Argentina en materia cambiaria porque se moderaría el rumbo del fortalecimiento del dólar y se disminuirían los riesgos de salida de capitales del país hacia los instrumentos del Tesoro de Estados Unidos”.

Asimismo, considera que sería positivo para las condiciones crediticias para los países emergentes, lo que también generaría una mejor situación en ese plano para la Argentina y Gluestin asegura que eso es bueno porque va en contra de una situación de mayor escasez de dólares, “un elemento que pondría presión sobre los tipos de cambio y afectaría las cotizaciones de la moneda estadounidense”.

En la misma línea, el economista Pablo Ferrari sostiene que una suba fuerte de tasa de interés de corto por parte de la Fed fortalecería al dólar frente al resto de las monedas y fomentaría la tendencia hacia una conducta de "flight to quality" en los inversores, que van hacia los activos estadounidenses por una mejora en los rendimientos. “Ese tipo de procesos terminan desvalorizando las monedas de los países emergentes y ese fenómeno también se expresaría en Argentina”, detalla.

Brasil: el dólar terminó por debajo de 4 reales por primera vez en 5 semanas El dólar se debilita frente a las monedas emergentes con una menor suba de tasas.

Así, un ciclo de ese tipo redundaría en una mayor devaluación del peso frente al dólar, lo que, alteraría la situación cambiaria local. No obstante, la perspectiva de un cambio más moderado en la tasa de Estados Unidos a la luz de un mejor dato de inflación hace prever que estos efectos negativos en el tipo de cambio se verán reducidos hacia el último tramo del año.

Y Ferrari destaca que, “en caso de que Argentina pueda continuar incrementando sus reservas, tal como lo está haciendo en el marco del dólar soja II, contará con algún margen para amortiguar algún efecto negativo en el tipo de cambio”.

Con estos datos sobre la mesa, Quintana anticipa que, de cara a los próximos días, no espera que haya modificaciones significativas en el mercado del dólar. “El tipo de cambio oficial está hiper regulado y, por lo tanto, no cabe esperar nada nuevo y en el resto de las plazas veremos qué pasa con la demanda de pesos en el último tramo del año: puede que se note alguna reacción, tras el anuncio que haga la FED, pero no veo que pase mucho de acá a fin de año”, evalúa el operador cambiario.