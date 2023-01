Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 5 de enero de 2023

El Banco Central (BCRA) sumó u$s56 millones este jueves 5 de enero en el mercado de cambios, convirtiéndose en comprador por tercera jornada consecutiva en lo que va del año. El acumulado a favor de los primeros cuatro días hábiles de 2023 de u$s61 millones es el mejor arranque para la autoridad monetaria de los últimos años, ya que en 2022 sumó u$s25 millones, y en 2021 otros u$s15 millones.