Dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: a cuánto cerraron este martes 17 de enero de 2023

La lupa en el litio: eliminan un beneficio a las empresas de más de u$s 170 millones

El Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, avanzó con la quita de un beneficio que tenían las empresas que exportan litio en Argentina. Desde este año las mineras no accederán a los reintegros, una medida que tuvo un costo fiscal de más de u$s 170 millones durante los último 7 años. Los fondos pasarán a integrar un fondo de infraestructura para el desarrollo de la minería en las provincias, contaron fuentes oficiales. Si bien actualmente hay dos empresas que exportan por u$s 700 millones anuales, se espera que para el final de la década haya 8 compañías en funcionamiento, con ventas al exterior por u$s 6.000 millones anuales.