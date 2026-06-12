Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 12 de junio

El dólar oficial minorista cerró a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.452,55 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.428.

El dólar blue cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.493,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6% .

El dólar MEP cerró a $1.449,29 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5% .

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 12 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 12 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.490,65, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 12 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.715, según Binance.