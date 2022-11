Dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: a cuánto cotizan este miércoles 9 de noviembre

Live Blog Post

El pivote no importa. La Fed sube las tasas y hace camino al andar

No hay viraje de la Fed. El espíritu agresivo de Jackson Hole sigue en vigencia. El gran jefe, Jerome Powell, a fines de agosto, definió el mantra actual de la política monetaria: tasas más altas y por más tiempo. Y no mudó de planes. O, más bien, sí. Se debe trepar todavía a mayores alturas. La tasa llegó ya a 4% y no alcanza. En las proyecciones oficiales de septiembre, el nivel terminal previsto rondaba 4,60%. Eso es lo importante en discusión, dijo Powell. Con la información que fluyó desde entonces, la Fed piensa que se quedó corta. Irá por más. ¿A 5%, quizás? Powell no dio números (se publicarán con el “mapa de puntos” en diciembre).