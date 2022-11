Efecto sequía: Gobierno apura plan para "cuidar" los dólares

“Lo único que no te puede pasar en Argentina, es quedarte sin dólares”, dice un economista consultado frecuentemente por el ministro Sergio Massa. Ese riesgo se alejó momentáneamente con la liquidación del complejo sojero de u$s 8.000 millones durante septiembre, pero no desapareció. La sequía trae malos augurios, una estimación de la consultora Equilibra proyecta una caída de cantidades del 30,2% en el saldo exportable de trigo que podría compensarse parcialmente por la suba de precios. De todas maneras, implicaría una caída interanual de u$s 400 millones en el ingreso de divisas.