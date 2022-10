Dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: a cuánto operaron este jueves 13 de octubre

Live Blog Post

Gabriela Cerruti: "El dólar blue no es una preocupación para el Gobierno"

La Portavoz de Gobierno, Gabriela Cerruti, dijo en su habitual conferencia que el dólar blue "no es una preocupación para el Gobierno nacional". Ante una consulta de la prensa acreditada en Casa Rosada, la funcionaria sostuvo que ella "no afirmaría que la gente 'se vuelve al dólar blue'. "El dólar blue no fue tema de conversación estos días porque bajaba, hoy que sube vuelven a preguntar", añadió.