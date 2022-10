Dólar blue: cuál será su nuevo piso tras las últimas medidas cambiarias

El analista financiero Christian Buteler en diálogo con Ámbito consideró que "los impuestos le marcan un nuevo piso a los dólares libres" y al respecto indicó que "el blue, el MEP, y el Contado con Liquidación van a ir para arriba". Sobre esta proyección dijo que "no significa que mañana pero de acá a dos semanas van a estar por arriba del valor del dólar tarjeta" y advirtió: "Cada vez que vemos un salto de los dólares termina también teniendo su pata en la inflación".

A su turno, Gustavo Ber, analizó cómo se desenvolvió el mercado y dijo que "hasta ahora la reacción inicial de los dólares financieros está siendo un moderado reacomodamiento alcista, dinámica que debería continuar en busca de retomar un premio en el tiempo respecto al nuevo dólar tarjeta". Y sobre cómo cree que se reacomodará el dólar blue aseguró: "Creo que terminará acompañando a los dólares financieros, dado que éstos suelen actuar como brújula".

El martes el Gobierno además de anunciar el dólar Qatar (que implica sumarle al dólar oficial minorista el 30% del impuesto País, el 45% de Ganancias y bienes personales, y un nuevo 25% de Bienes personales), también anunció el dólar Lujo para la compra de bienes suntuarios o de "lujo" en el exterior (este dólar será de $300, el doble del valor del que se aplicaba hasta el martes) y el dólar Coldplay que se trata de un tipo de cambio diferencial para servicios de recreaciones y actividades artísticas contratados en el exterior (implica un 30% de Impuesto País sobre el tipo de cambio oficial).

En su análisis con Ámbito, Juan Pablo Albornoz, economista en INVECQ dijo que "la medida busca desincentivar la demanda de divisas por turismo y consumos con tarjetas sin afectar al consumo hormiga (servicios de streaming en particular, montos mensuales de menos de u$s300 en general). En mi opinión, el mercado probablemente leyó esto como otra señal más de la principal política económica de este Gobierno que es no devaluar. ¿Cómo no devaluar? Como sea".

Con respecto a la evolución de los tipos de cambios paralelos, Albornoz opinó que "dudo que este dólar sea un piso para el blue, igualmente es imposible saberlo porque aunque es el mercado más relevante para el argentino de a pie, es muy chico y con poco volumen" y agregó: "En el corto plazo me preocupa más la dinámica de acumulación o desacumulación de divisas en el mercado oficial y las liquidaciones del agro más que esto del dólar Qatar, creo que el foco va a estar puesto ahí".

Por su parte, en un análisis semanal, Mauro Cognetta, managing partner en Global Focus Investments, opinó que "es altamente probable que con el correr de los días tanto el dólar blue como el MEP y el CCL vayan convergiendo al nuevo dólar Qatar, que funcionaría como el nuevo piso de los dólares financieros".

Más noticias sobre el Dólar blue y Dólar