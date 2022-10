Los verdaderos motivos para prestarle atención al nuevo "Dólar Fed"

Las empresas deben ser monitoreadas por la Secretaría de Comercio, por si no se produce un aumento considerable en la oferta productiva que contribuya a estabilizar los precios, y las ganancias no se reinvierten, después de tanto ayudarlos. La AFIP debería cruzar datos con el 75% de los compradores de departamentos de la Torre Trump en Uruguay, esperando que no sean directivos de empresas que recibieron auxilio para pagar sueldos, o hayan comprado dólares oficiales, refinanciado impuestos con de facilidades de pago por atrasos, observando las DDJJ de ganancias y bienes personales. Massa prometió, pero todavía no hemos visto tronar el escarmiento afirmado.