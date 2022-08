Dólar en la mira: qué esperar para los próximos días

"Sin que se destaque en forma significativa el monto negociado por el complejo agroexportador y con un final previsto para el 31 de este mes de los estímulos para los ingresos de los productores, se abren interrogantes acerca de la evolución del proceso de recuperación de reservas como objetivo medular para el Banco Central en el corto plazo, que no logra todavía resultados significativos en ese aspecto", alertó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

A cuánto cotiza el dólar

En ese contexto, el dólar hoy -sin los impuestos- avanza a $144,64, de acuerdo al promedio en las principales entidades del sistema financiero, mientras que en el Banco Nación el billete se vende a $144.

En el mercado paralelo, por su parte, el dólar blue retrocedió $1 a $292, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. En ese sentido, la brecha alcanzó el 112%.

Cepo cambiario

Mientras tanto, el Gobierno está estudiando solicitar un préstamo del FMI en el marco de su nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (FRS), diseñado para ayudar a los países a garantizar un crecimiento sostenible, dijo a Reuters una fuente con conocimiento directo del asunto. Esto podría hacer que haya calma en el frente cambiario.

Además, hubo novedades. Como anticipó Ámbito en julio pasado, los usuarios que hayan optado por mantener los subsidios en las tarifas de gas y luz no podrán comprar los u$s200 correspondientes al dólar ahorro. Así quedó reforzado el cepo cambiario, aunque se prepara una flexibilización: el BCRA liberaría la compra para quienes recibieron ATP durante la pandemia.

Qué pasará con el dólar

¿Qué opinan los economistas sobre lo que pueda pasar con el dólar? Para Guido Lorenzo, de la consultora LCG, "hay una calma que me parece que responde principalmente a lo que son varias jornadas consecutivas del Banco Central sin perder reservas. Estábamos llegando a un límite de las reservas netas, llegando a perforar un valor de mil millones. (..) Después de tener 10 ruedas donde no pierde divisas, uno piensa que hay algo de esperanza de que todavía no haya que tomar medidas que puedan desestabilizar al resto del mercado o que puedan generar algún tipo de descontento social, básicamente acomodar el tipo de cambio en un nuevo nivel".

"Me parece que alejar esos fantasmas de una devaluación empezaron a tener efectos positivos en lo que fueron estas últimas jornadas. La cuestión es si esto es algo permanente o si uno puede pensar que se puede vivir así a lo que resta del año o hasta marzo del año que viene, que es cuando empieza la cosecha nuevamente y es cuando empieza a tener saldo favorable la balanza comercial argentina", dijo en diálogo con FM Milenium. Anticipó que "pueden volver tensiones cambiarias en algún momento" y eso llevaría a un nuevo aumento del dólar.

Según Lorenzo, "la idea del desdoblamiento vuelve a estar sobre la mesa principalmente con la incorporación de Gabriel Rubinstein, que se había mostrado favorable a ese tipo de políticas. Hay que pensar en qué tipo de desdoblamiento. Si es un desdoblamiento entre dólar comercial y dólar financiero es el que ya existe en la realidad. El que ya vivimos de facto".

"Pensar en ese tipo de desdoblamiento no soluciona el problema. Pensar en un desdoblamiento más como el que está avanzando el gobierno que son distintos dólares comerciales, uno para el importador y otro para el exportador, eso es más complicando viniendo de un acuerdo con el Fondo Monetario, porque son medidas arancelarias disfrazadas de política cambiaria. Buscan distorsionar el comercio internacional y eso está prohibido dentro de lo que es el artículo 4 del Fondo Monetario. Entraría en conflicto incluso con la Organización Mundial del Comercio", opinó.

Y concluyo: "Creo que el desdoblamiento de ese tipo no sería opción. Devaluar obviamente que lo van a evitar a toda costa pero la pregunta lógica ahí es si lo logran. Viendo que la dinámica todavía no acompaña como para pensar que se aleja la posibilidad de tener que acomodar el tipo de cambio, yo diría que no lo descartaría como una alternativa probable para este año".

Para, Sebastián Galiani, exviceminitro de Economía, consideró que el presente "es una calma que tiene un equilibrio transitorio (...) Hubo una fuerte suba en la tasa de interés. Si la inflación se dispara, la tasa se vuelve más negativa y la gente no se quiere quedar en pesos y se pasa a dólar. (..) Fue una de las razones por la cual se calmó el mercado cambiario."

Y agregó: "Llegó un Ministro que anunció que iba a hacer ciertos ajustes fiscales, que son importantes porque si no se hacen la emisión de dinero futura va a volver a poner el mercado de dinero en desequilibrio y va a presionar al dólar".

Andrés Borenstein, economista de Econviews, consideró que la cuestión del dólar "no está resuelta, porque no es fácil de resolver".

“El dólar se está revaluando en el mundo, es decir que el peso argentino se sigue apreciando”, advirtió al hablar del atraso cambiario. Asimismo, sostuvo que “al dólar comercial el campo no está interesado en vender y ese es un problema”.

Cotización del dólar ahorro, viernes 26 de agosto

El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- subió 25 centavos a $238,80, $54 por debajo del blue.

Cotización del dólar turista, viernes 26 de agosto

El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- ganó 26 centavos $253,28.

Cotización del dólar mayorista, viernes 26 de agosto

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, aumentó este viernes 30 centavos hasta los $137,70.

Cotización del dólar CCL, viernes 26 de agosto

En la Bolsa, el dólar Contado con Liquidación (CCL) -operado con el Global 2030- cae $7,46 a $288,50. En tanto, la brecha con el oficial baja hasta 109,5%.

Cotización del dólar MEP, viernes 26 de agosto

En cambio, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030- baja $2,36 a $284,24, por lo que la brecha con el oficial se ubica en 106,4%.

Cotización del dólar blue, viernes 26 de agosto

El dólar blue cerró a $292, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas. Así, la brecha con el dólar oficial se ubica en el 110%.

Cotización del dólar cripto, viernes 26 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $291,15, según el promedio entre los exchanges locales que reporta Coinmonitor.