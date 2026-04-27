El dólar blue opera a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 27 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 27 de abril
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Sigue el debate sobre el dólar, alivio por los pagos de deuda 2026 y el fin de una era en la Fed: las claves de esta semana
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 27 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.399,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 27 de abril
El dólar CCL opera a $1.498,11 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 27 de abril
El dólar MEP opera a $1.438,34 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 27 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 27 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.474,48, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 27 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s79.122, según Binance.
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