Ni Shein ni Temu: la nueva plataforma para compras en el exterior que es furor

El comercio online cambió totalmente en Argentina durante el último año. Cada vez son más las personas que buscan precios accesibles fuera del país, con catálogos más amplios y opciones de pocos dólares . Esa tendencia empujó el crecimiento de aplicaciones internacionales, como Shein y Temu , que hoy compiten por captar usuarios.

Estas nuevas propuestas empiezan a llamar la atención con promociones agresivas y beneficios únicos . Así, la competencia se intensifica y obliga a las plataformas a mejorar sus condiciones , lo que termina favoreciendo a quienes compran desde casa y comparan los precios todo el tiempo.

Shein y Temu ya no son las aplicaciones principales para las compras en el exterior.

La plataforma asiática Shopee se vuelve viral en el país tras su salida en 2022. En esta nueva etapa, busca captar usuarios con grandes promociones, por ejemplo, cuentan con rebajas de hasta $15.000 en compras superiores a $30.000 , sumándole envíos sin costo , incluso sin monto mínimo.

El catálogo de la app incluye ropa, calzado, tecnología, productos de belleza y artículos para el hogar. Cabe destacar que su crecimiento se debe también a la flexibilización de importaciones y el furor del sistema puerta a puerta. A su vez, el consumo digital en moda rápida ya alcanza el 67% del total online en Argentina.

Otra competencia: qué es Amazon Bazaar

El gigante Amazon decidió lanzar precios bajos con su nueva propuesta llamada Amazon Bazaar. Esta aplicación busca competir directamente con las plataformas más económicas del mercado. Su estrategia se basa en precios muy accesibles, ya que la mayoría de los productos cuesta menos de 10 dólares, mientras que algunos artículos arrancan desde los 2 dólares.

Para incentivar el uso, la app ofrece un 50% de descuento en el primer pedido para nuevos usuarios en Argentina. Además, suma promociones adicionales a medida que el carrito crece para poder acumular beneficios en una misma operación. Los envíos llegan a todo el país con un plazo estimado de entrega de hasta 2 semanas, mucho mejor que el de las otras dos plataformas.

Además te da la posibilidad de realizar devoluciones sin cargo dentro de los 15 días posteriores a la entrega, sumándole un sistema de reseñas y calificaciones. Este lanzamiento forma parte de una expansión que incluye 14 mercados, entre ellos Argentina, Perú y Filipinas.

Compras Online La aplicaciones de compras online no solo cuentan con precios más bajos, sino también con descuentos extra. Imagen: Freepik

Los trucos para conseguir descuentos en estas plataformas

Ahorrar en este tipo de apps no depende solo de las promociones visibles, ya que también existen estrategias que permiten bajar aún más el gasto final. Por ejemplo, en Shopee una de las claves está en las monedas virtuales que se obtienen con check-ins diarios o compras previas y después se aplican como descuento. También hay vouchers que habilitan envíos gratis o rebajas extra en ciertas fechas.

En el caso de Shein, funciona bien la táctica del carrito incompleto, ya que el sistema suele enviar cupones para cerrar la compra. Además, el registro diario en la app suma puntos que se transforman en saldo real. Los nuevos usuarios pueden acceder a códigos con hasta el 30% de descuento inicial.

En Amazon conviene prestar atención a los cupones ocultos. Muchos productos incluyen una casilla para activar descuentos antes de agregarlos al carrito y también existen promociones exclusivas en la app del celular, con rebajas cercanas al 25% en la primera compra.

En Temu, las compras grupales permiten acceder a precios hasta 90% más bajos. A eso se le suman códigos de referido que le dan créditos o cupones de hasta 20 dólares a los usuarios que compartan.