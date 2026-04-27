Sigue el debate sobre el dólar, alivio por los pagos de deuda 2026 y el fin de una era en la Fed: las claves de esta semana

El mercado recibió una señal clave sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda de este año, mientras se mantiene la calma cambiaria. De cara a los próximos días, los inversores pondrán el foco en una agenda cargada de definiciones: reunión de la Fed, licitación de deuda, novedades desde Medio Oriente, y balances de Apple, Alphabet y Microsoft, entre otras.

La positiva, la duda de esta semana, y lo que se viene. Empecemos por la primera. En la city gana terreno la idea de que el Gobierno podría transitar 2026 sin mayores dificultades financieras, cubriendo los vencimientos de deuda previstos y avanzando, además, en la meta oficial de acumulación de reservas. En lo que va de abril, el saldo comprador superó los u$s6.700 millones, aunque las netas se encuentran todavía en torno a los u$s1.900 millones, de acuerdo a cálculos privados. Pero para este año, donde el Gobierno tiene vencimientos por u$s12.000 millones, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, llegaría sin dificultades.

Ese diagnóstico fue planteado la semana pasada por el economista Fernando Marull , uno de los analistas más seguidos por el mercado, quien comenzó a proyectar las distintas fuentes de financiamiento con las que contaría el Gobierno durante 2026. De ahí se sustraen varios puntos: que el Gobierno cuenta con los u$s1.000 millones de desembolso del FMI (pendiente, tras la aprobación de metas), le quedan u$s2.000 millones de Bonares 2027 y 2028, u$s4.000 millones de privados con garantía de multilaterales, u$s2.000 millones por privatizaciones que se den este año, y otros u$s1.000 adicionales por un REPO. A su vez, no descarta colocaciones externas - aunque el Gobierno ya lo desestimó por el momento- del orden de u$s2.000 millones. Así, haciendo números y usando el Excel, se puede inferir que el Ejecutivo no tendrá dificultades este año para enfrentar sus compromisos, y así es como el mercado ya mira hacia adelante: más que el 2026, el 2027.

De acuerdo al análisis del analista financiero Gastón Lentini, las garantías del Banco Mundial y del BID que confirmó recientemente Luis Caputo, permitirían darle aire al Gobierno en el corto plazo, aunque aclara que "tarde o temprano la Argentina deberá volver a emitir deuda en el exterior para ganar tiempo y evitar quedar demasiado ajustada en materia financiera". En ese sentido, planteó que estos nuevos préstamos pasan a ser deuda "senior", es decir, que tienen prioridad de cobro por sobre los bonos existentes.

Sólo en abril, las colocaciones en dólares superaron los u$s600 millones, segun cálculos del mercado. También, es importante señalar la colocación de la semana pasada de la provincia de Chubut -retornando a los mercados internacionales después de muchos años- por u$s650 millones a una tasa de 9,45% anual, con fuerte demanda inversora -que superó la oferta de unos u$s2.000 millones-.

"De cara a los próximos meses, la continuidad de este proceso estará fuertemente condicionado por la evolución del riesgo país y el contexto internacional. Si bien la suba reciente del índice que mide el J.P. Morgan y el conflicto geopolítico moderaron el ritmo de emisiones, una eventual compresión podría reactivar las colocaciones en carpeta: provincias como Neuquén y Mendoza están evaluando salir al mercado. En paralelo, una baja del riesgo país también contribuiría a mejorar el perfil de vencimientos soberanos, que luce desafiante tanto para el presente año como para el próximo. No obstante, desde el Ministerio de Economía señalan que el financiamiento, al menos para 2026, ya se encuentra prácticamente asegurado a partir de garantías del BID y el Banco Mundial, lo que permitiría acceder a crédito a tasas", señalaron desde Invecq.

La duda: los "fundamentals" del dólar

Esta semana una de las discusiones centrales del mercado volvió a girar en torno al tipo de cambio. La estabilidad del dólar oficial, la apreciación del peso y el debate sobre si existe atraso cambiario motivaron distintos informes privados que analizaron la dinámica actual del mercado cambiario y sus perspectivas de corto y mediano plazo.

Uno de ellos fue el de Facimex Valores, que destacó que los flujos financieros y comerciales vienen favoreciendo la estabilidad del dólar en la zona de los $1.400 y que el mercado mantiene expectativas de calma cambiaria al menos hasta mediados de mayo, impulsada principalmente por la liquidación de la cosecha gruesa y el ingreso estacional de divisas. También se sumó Adcap Grupo Financiero, en donde señaló que las "expectativas de devaluación de corto plazo siguen moderadas".

En la misma línea, Quantum Finanzas remarcó que el peso argentino mostró una fuerte apreciación en lo que va de 2026. Según la consultora, la moneda local acumuló una apreciación nominal de 5,1% y una mejora real de 12,2% frente al dólar durante los primeros meses del año, en un contexto de mayor oferta de divisas, saldo comercial positivo y compras sostenidas por parte del Banco Central.

Para Facimex Valores, el nivel actual del tipo de cambio real se ubica cerca de episodios históricamente bajos, comparables con la previa electoral de 2015, la antesala de las elecciones de 2023 y el período anterior a la implementación del esquema de bandas cambiarias. Sin embargo, la sociedad de bolsa también advirtió que hacia adelante podrían aparecer factores de presión sobre el mercado cambiario. Entre ellos mencionó el cierre de posiciones de carry trade exportador y financiero, el giro de utilidades de empresas al exterior y un mayor uso de tarjetas en el extranjero entre junio y agosto, impulsado por el Mundial de fútbol.

La semana pasada pudimos ver que las expectativas en cuanto al dólar, siguen priceando que no va a haber saltos cambiarios de fuerte magnitud: así se puede observar tanto en los instrumentos CER como en los dollar linked. No obstante, la tensión en cuanto a la divisa sigue estando más por factores políticos: como escenario base, Facimex proyectó una depreciación real cercana al 8% hacia fin de año, aunque incluso con ese ajuste la economía llegaría al año electoral con un tipo de cambio todavía apreciado en términos históricos.

Los datos que seguirá de cerca el mercado

La semana se presenta cargada para los mercados, con una agenda intensa tanto en el frente internacional como local. En el plano externo, persistirá la atención sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente y las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, en momentos en que las conversaciones muestran señales de enfriamiento. Además, Jerome Powell encabezará su última reunión al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras continuará la temporada de balances corporativos, con la presentación de resultados de las Big Tech.

Trump Jerome Powell (1).jpg Jerome Powell, la figura central de esta semana

En el plano local, el foco estará puesto en una nueva licitación de deuda del Tesoro, y en una nueva edición de Expo EFI, donde expondrán referentes del sector empresario, financiero y político.

La agenda económica y financiera de esta semana

Martes 28/4

La Secretaría de Finanzas lleva a cabo la segunda licitación de deuda del mes.

Apertura de Expo EFI: contará con el Ministro de Economía Luis Caputo.

Decisión sobre tasas de interés del Banco Central de Brasil y del Banco de Japón.

Balances corporativos: Barclays, Coca Cola, General Motors, Visa y Starbucks.

Miércoles 29/4

Segunda jornada de Expo EFI.

El INDEC da a conocer estadísticas del Comercio Exterior del primer trimestre de 2026.

Decisión sobre tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense.

Balances corporativos: Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, eBay, TotalEnergies, Mercedes-Benz, Adidas, Deutsche Bank, Porsche, Ford y Qualcomm.

Jueves 30/4

El INDEC da a conocer los datos sobre dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades correspondientes a marzo.

El BCRA publica el informe sobre la deuda externa privada al cuarto trimestre de 2025 y el informe de inclusión financiera correspondiente al segundo semestre de 2025.

Decisión sobre tasas de interés del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra.

Se conoce el dato preliminar del PBI del primer trimestre de Estados Unidos.

Balances corporativos: Apple, Caterpillar, BBVA, y BNP Paribas,

Viernes 1/5