Advierten que el nuevo cepo puede frenar ingresos del dólar soja

Vale recordar que el dólar financiero no detiene su racha alcista por cuarta jornada consecutiva, opera en máximos en casi dos meses y se ubica por arriba de los $300.

"Sin embargo, estas idas y vueltas pueden ser contraproducentes ya que agregan ruido en el complejo sojero en el corto plazo, pueden frenar la muy buena performance del “dólar soja” y de este modo, dificultar el logro de la meta de reservas netas con el FMI a fin de mes. Habrá que ver cual es el impacto final de esta medida “a contramano” de los incentivos ofrecidos al complejo sojero a principios de este mes. Ayer se liquidaron u$s313,4 millones totalizando u$s3.880 millones en lo que va del mes, quedando muy cerca del objetivo de u$s5.000 millones planteado al inicio", aseveró la consultora.

Dólar soja: qué dicen los números

Los productores de soja comercializaron casi 9 millones de toneladas desde que el lunes 5 de septiembre entró en vigencia el Programa de Incremento Exportador, que implementa un tipo de cambio de $200 por dólar para las exportaciones de la oleaginosa hasta el 30 de septiembre próximo.

De acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el viernes se vendieron 615.678 toneladas de soja, con lo cual desde el lunes 5 totalizan 8.839.095 toneladas en diez ruedas. El ingreso de dólares por las ventas al exterior le permitió al Banco Central (BCRA) engrosar sus reservas netas en u$s2.190 millones en lo que va de septiembre.

dolar-inversiones-finanzas.jpg freepik.es

Desincentivos al sector

En tanto, el economista Jorge Neyro puntualizó: "El Banco Central se puso nervioso con la suba de la brecha y la medida de ayer trató de frenar esto pero resultó bastante contraproducente porque afectaba fuertemente los incentivos del complejo sojero para seguir liquidando. Después se retrotrajo un poco la medida para mantener incentivos a las personas físicas que no sabemos cuantos son. De alguna manera la operatoria del dólar soja puede quedar afectada. Hay que ver el efecto real hoy y mañana, pero demuestra que pasado los 15 días, los efectos no han sido 100% positivos".

"Se acumularon bastantes reservas pero también la presión de la emisión asociada terminó afectando los dólares financieros, algo que era bastante esperable. Resulta extraño estos cambios de planes a los pocos días de empezar la medida", afirmó Neyro. Según confirmó el secretario de Agricultura, José Bahillo, el 60% de lo que ingresó por dólar soja corresponde a personas físicas.

Martín Kalos, Director de EpyCA Consultora, afirmó que la decisión del Banco Central perjudica las expectativas: "Da la señal otra vez de que el gobierno puede proponer algo con ciertas reglas de juego y luego cambiarlas. Son idas y vueltas que generan desconfianza, que desincentivan. El caso de los exportadores sojeros más allá de esta distinción que termina siendo un poco ad hoc de qué productores pueden aprovechar el dólar a 200 pero exportadores no, lo que pasa es que quienes ahora decidan atenerse a estas reglas, no les sirve. Mal anunciadas, con poca claridad generan la sensación de que distintas áreas del gobierno están apuntando a cosas distintas".

Cómo puede impactar en el dólar

Por último, la Consultora Aurum Valores puso la lupa sobre la reacción de los dólares financieros: "La medida de restricción trata de evitar que la medida que el propio gobierno implementó produzca efectos" tales como el aumento de la brecha cambiaria por la emisión. "La presión sobre el MEP al transformar los dólares de exportadores en pesos en poder de los productores era obvia", concluyó.

Qué advierten los tributaristas a las empresas

Con la aclaración del Banco Central de que la resolución no contempla a las personas físicas, tributaristas advierten a las empresas. "Tener cuidado si las empresas le giran los pesos a los accionistas (personas físicas) para que estos se dolaricen y luego vuelvan a ingresar los u$s a la sociedad porque esto puede descapitalizar a la sociedad ya que al ingresar los u$s y ser contabilizados en pesos a tipo de cambio oficial no alcanza a cubrir la salida de todos los pesos. Lo mismo ocurriría si esa salida de pesos sale vía préstamo de la sociedad y luego ingresan los u$s nuevamente a la sociedad. Recordemos que la salida vía dividendos pagan impuestos y se pueden distribuir una vez al año", expresó Juan Manuel Ocampos, Socio de Expansion Argentina