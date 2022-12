Dólar vs Plazos fijos: ¿conviene renovar?

La política de tasas del Banco Central

El Banco Central fue muy claro: el optimismo oficial respecto a la baja de la inflación, promovió la idea de no subir nuevamente las tasas no solamente a partir de este mes sino para lo que resta hasta abril. Incluso, anticipó Miguel Pesce que cabe la posibilidad de bajar las tasas, si se confirma la idea de que la inflación tocará el 3% tras el acuerdo de precios. En cuanto al dólar oficial, también afirmó que no habrá una "desaceleración" lo que confirma la idea de que el organismo buscará que el tipo de cambio acompañe a la inflación.