Domingo Cavallo advirtió sobre la apertura de importaciones e insistió en una reforma monetaria para "resolver la estanflación" + Seguir en









El economista pidió observar el nivel de la tasa real de interés de la economía y apuntó a la necesidad de quitar todo tipo de restricciones.

Domingo Cavallo, exministro de Economía de Menem y De la Rúa. Mariano Fuchila

El efecto de la apertura de importaciones en la Argentina es uno de los desafíos centrales que enfrenta el Gobierno de Javier Milei en esta etapa de su gestión. Dada la desigualdad de condiciones, el impacto en la industria se ha visto en los índices de empleo y producción. Sobre ello, se refirió este sábado el exministro de Economía Domingo Cavallo, quien entendió que la clave pasa por el acceso al crédito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En su blog personal, el economista publicó un texto bajo el título "El gradualismo monetario, financiero y cambiario es tan inconveniente como el gradualismo en materia fiscal" en donde celebra que "el Banco Central y la Secretaría de Finanzas adoptaron buenas decisiones sobre manejo de la deuda pública y acumulación de reservas". "Prescindir de la emisión de deuda en pesos a tasa fija y cubrir los vencimientos de la deuda pública con emisión de bonos ajustables (por CER y dólar link) más la emisión de BONAR en dólares bajo ley argentina, van en la dirección de una buena reforma monetaria, cambiaria y financiera", sostuvo.

Luego de celebrar la baja de la tasa real de los préstamos UVA y el desincentivo al carry trade (por el tenue aumento del dólar), Cavallo pidió "avanzar rápido hacia una reforma monetaria". "No es aconsejable el gradualismo. Se deben definir reglas claras y permanentes", precisó y señaló la importancia de que esta iniciativa "consiga bajar la tasa real de interés para lograr el necesario ajuste fiscal".

deuda dolar exportaciones importaciones banco central bcra Importaciones, reservas y tipo de cambio: las variables a observar según Cavallo. La reforma monetaria que pide Domingo Cavallo En sus apuntes para una reforma monetaria, Domingo Cavallo consideró que "de la misma forma como la baja de la tasa real de interés facilita el ajuste fiscal y el cambio estructural de las cuentas fiscales para hacerlas más expansivas (menos contractivas), la reducción del costo financiero y la mayor disponibilidad de crédito para el sector privado, en términos reales, es clave para la reactivación de la economía y para facilitar la adaptación de las empresas privadas a un clima de mayor competencia, tanto interna como externa2.

Así fue que subrayó el valor de "entender los grandes beneficios de una reforma monetaria que logre bajar significativamente el nivel de la tasa real de interés de la economía, es clave para resolver la estanflación". "La reforma monetaria, cambiaria y financiera es sin duda, la reforma estructural más importante si se quiere avanzar hacia la libertad económica cuando la economía ha padecido de hiperinflación y sufrido episodios de estanflación", insistió.

Además, el exministro de Economía se refirió a la apertura de importaciones: "Hasta ahora las preocupaciones que genera en el sector industrial la apertura de la economía parece circunscribirse a la competencia que significan las importaciones procedentes de China. Pero aún cuando este efecto negativo sobre la producción local pueda atenuarse con aranceles, restricciones cuantitativas y aplicación de normas contra el dumping y los subsidios, como las que aplican tanto los Estados Unidos como Europa, no hay que despreciar la complicación que crea a la apertura económica un nivel demasiado alto de la tasa real de interés". En ese marco, Cavallo señaló que "la apertura de la economía induce una reestructuración productiva que en el largo plazo puede ayudar al crecimiento sostenido y vigoroso, pero en el corto plazo tiene costos de adaptación a las nuevas reglas que pueden ser muy gravosos si el sector privado no consigue financiamiento para las inversiones en capital físico y humano que necesitarán las empresas existentes para ganar competitividad en los mercados del exterior y frente a las importaciones. La creación de nuevas empresas también requerirá adecuado acceso al crédito bancario o al mercado de capitales". Así fue que concluyó: "La tasa real de interés, tanto interna como externa no va a bajar suficientemente si el mercado cambiario opera con restricciones cambiarias que no permiten revertir la práctica de hacerlo funcionar con reservas netas negativas del Banco Central".