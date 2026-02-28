Dólar en marzo: el mercado apuesta a la estabilidad cambiaria en un escenario de sobreoferta

Para el tercer mes del año, los expertos esperan que la divisa oscile entre los $1.400 y $1.450 y que la cobertura por inflación no genere una demanda abrupta.

El dólar parece tomarse un largo respiro en el inicio de 2026 y la city porteña mantiene casi inalteradas sus expectativas para el mes de marzo , pese al pequeño rebote que experimentó en los últimos días. El consenso entre los analistas económicos es que el exceso de oferta en el mercado cambiario contendrá al tipo de cambio dentro de los parámetros actuales, y que el Banco Central (BCRA) podrá continuar sin sobresaltos su plan de acumulación de reservas.

Marcada por la votación de la reforma laboral en el Congreso en el plano político y por la licitación del Bonar 2027 (AO27) a nivel financiero, la última semana de febrero trajo consigo una mayor presión sobre el dólar: la divisa escaló $21 en el segmento mayorista y anotó su primer avance semanal, hasta los $1.397 .

No obstante, en el acumulado de febrero retrocedió 3,5% , unos $50 por debajo del cierre de enero , y registró la mayor baja mensual en seis años y medio . Para encontrar un descenso de tal magnitud hay que remontarse a mediados de 2019 .

Al respecto, el economista Federico Glustein señaló a Ámbito que, a partir del ingreso de divisas por la cosecha, junto a una baja del perfil importador por la caída de la actividad en enero, el dólar debería subir a valores “más reales” en el correr de marzo, pero “no superiores a los $1.450 ”.

En ese sentido, el especialista entiende que esto dependerá también de “las licitaciones futuras y la convalidación de una tasa más baja” por parte de los operadores.

En esa misma línea, el economista Andrés Salinas expresó a este medio que marzo no debería ser un mes en el que se observe una marcada volatilidad sobre el tipo de cambio, sino más bien una continuidad de la dinámica de febrero: con una oferta superior a la demanda, pese a las compras diarias del BCRA.

“Las liquidaciones no van a ser un determinante en el próximo mes”

Asimismo, Salinas cree que la oferta podría comenzar a acelerarse a partir de las liquidaciones de los exportadores, pero que se debe tener en cuenta que el grueso de la cosecha gruesa comienza entre abril y mayo. “Eso no va a ser un determinante el próximo mes”, deslizó al respecto.

“Sí hay una inflación que pareciera que está costando controlarla”, remarcó el experto, quien sostiene que esto “podría generar una mayor cobertura por el lado del tipo de cambio”, sin que ello implique saltos abruptos en la cotización oficial.

En sintonía, el economista Gustavo Ber dijo a Ámbito que, en el actual escenario económico-financiero, el tipo de cambio oficial se podría ubicar “entre los $1.400 y $1.450”, con “limitadas oscilaciones”, a partir de que aún prevalecería “un exceso de oferta”. “Por ende, el BCRA podría extender las compras”, agregó en referencia a las intervenciones de la autoridad monetaria en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

En concreto, los economistas coinciden en que, de no existir ningún episodio importante en materia política o relacionado con el rumbo del actual modelo económico, las expectativas se mantienen sin mayores variantes y el dólar mantendría sus operaciones cerca de su nivel actual.