El Gobierno busca cartón lleno en el Senado y se prepara para votar la reforma laboral Por Fernando Brovelli









El oficialismo es optimista en aprobar la ley con apoyos radicales y aliados provinciales. Sería el cuarto proyecto que sanciona en la semana en el Senado.

Después de aprobar el Régimen Penal Juvenil, que permite bajar la edad de imputabilidad en la Argentina a 14 años, el Gobierno avanza en su reforma laboral en el Senado, otro de los ambiciosos proyectos que busca sancionar antes del discurso de Javier Milei por la apertura de sesiones ordinarias. La jornada ocurrió con un Congreso blindado por el despliegue policial ante la movilización contra la sanción.

El antecedente directo anticipa un resultado favorable para el Gobierno, dado que el 12 de febrero la misma Cámara alta le dio media sanción al proyecto con 42 votos a favor y 30 en contra. Después de que en Diputados la redacción aprobada haya avanzado con la quita de un artículo completo -que establecía descuentos en el pago de haberes para aquellos trabajadores que pedían licencia por enfermedad-, el texto volvió al Senado para su tratamiento.

Las principales críticas de la oposición justicialista fue contra el Fondo de Asistencia Laboral, apuntando que se trata de un "subsidio al despido" del Estado a las compañías. También remarcaron la quita de la ley de Teletrabajo sin reemplazo o la eliminación de estatutos. En las bancas peronistas, se repitió el posible destino de judicialización que provocarán los artículos de la ley, en consonancia con la movilización de la CGT a Tribunales anunciada para el próximo lunes.

Camau Espínola Bartolomé Abdala Eduardo Galaretto Libertarios y aliados dialogan en la sesión: Camau Espínola, Bartolomé Abdala y Eduardo Galaretto. Senado Antes de que inicie el debate, el peronismo intentó que la sesión se caiga, a partir de una moción de orden del porteño Mariano Recalde, quien cruzó los dos proyectos aprobados en la jornada del jueves: señaló que la reforma laboral se sumaría a la modificación de la ley de Glaciares en una potencial vulneración del acuerdo Mercosur-Unión Europea, dado que en su artículo 18 inciso 2 establece que los países que intervienen deben "garantizar unos niveles elevados y efectivos de protección medioambiental y laboral".

Otro momento de conflictividad volvió a ser un nuevo cruce entre Victoria Villarruel y algún representante libertario, en este caso la senadora Nadia Márquez, quien fue advertida por la titular de la Cámara alta por acudir al recinto con el diputado oficialista Guillermo Montenegro.

Reforma laboral: los cambios claves El proyecto de reforma laboral oficialista establece: Banco de horas: se reemplazan los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco. Se respetarán descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.

se reemplazan los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco. Se respetarán descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal. Indemnizaciones: se modifica el actual sistema, estableciendo compensaciones sujetadas a la inflación (con un 3% de plus anual, reemplazando el actual esquema en la que la actualización la establecía el juez interviniente) y excluyendo los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros agregados.

se modifica el actual sistema, estableciendo compensaciones sujetadas a la inflación (con un 3% de plus anual, reemplazando el actual esquema en la que la actualización la establecía el juez interviniente) y excluyendo los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros agregados. Fondo de Asistencia Laboral (FAL) : se establece un esquema compuesto por el 3% del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones que sería utilizada para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% (que puede ampliarse a 1,5%) y las pymes el 2,5% (que puede llegar al 3%). El empleador deberá afrontar la diferencia cuando el fondo no alcance para pagar el total de la indemnización.

: se establece un esquema compuesto por el 3% del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones que sería utilizada para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% (que puede ampliarse a 1,5%) y las pymes el 2,5% (que puede llegar al 3%). El empleador deberá afrontar la diferencia cuando el fondo no alcance para pagar el total de la indemnización. Salarios: se promueven pagos por mérito y productividad en detrimento de las negociaciones colectivas del salario básico. Los sueldos podrán ser en pesos o moneda extranjera, pero también por especie.

se promueven pagos por mérito y productividad en detrimento de las negociaciones colectivas del salario básico. Los sueldos podrán ser en pesos o moneda extranjera, pero también por especie. Vacaciones : el proyecto permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Al menos cada 3 años, y en caso de vacaciones rotativas, los trabajadores deben tener su receso en el período de verano.

: el proyecto permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Al menos cada 3 años, y en caso de vacaciones rotativas, los trabajadores deben tener su receso en el período de verano. Servicios esenciales: se incorpora las telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y migratorios y la educación en todos sus niveles (salvo universitario) que deben garantizar al menos un prestación del 75% de su funcionamiento normal. Promoción del blanqueo laboral: se crea un régimen de incentivos impositivos por cuatro años para aquellos empleadores que contraten a personas desempleadas o monotributistas hasta un año después de la sanción de la ley. También se abre una ventana de seis meses para el blanqueo a los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados.

se crea un régimen de incentivos impositivos por cuatro años para aquellos empleadores que contraten a personas desempleadas o monotributistas hasta un año después de la sanción de la ley. También se abre una ventana de seis meses para el blanqueo a los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados. Eliminación de la "ultraactividad": se acaba con el régimen que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo.

se acaba con el régimen que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo. Financiamiento del cine: a partir del 1° de enero de 2028, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) será financiado exclusivamente con partidas asignadas por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, eliminando sus fuentes automáticas de recaudación como el porcentaje de entradas de cine vendidas o el financiamiento proveniente del ENACOM.

a partir del 1° de enero de 2028, el será financiado exclusivamente con partidas asignadas por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, eliminando sus fuentes automáticas de recaudación como el porcentaje de entradas de cine vendidas o el financiamiento proveniente del ENACOM. Trabajadores de plataformas : se reglamenta las condiciones, obligaciones y garantías que tiene el personal de plataformas. Se establece la obligatoriedad de tener un seguro de salud mientras ejerce su trabajo, aunque quien se haga cargo de él será producto de un "libre acuerdo" entre la plataforma y el trabajador, sin que esto represente condición de dependencia.

: se reglamenta las condiciones, obligaciones y garantías que tiene el personal de plataformas. Se establece la obligatoriedad de tener un seguro de salud mientras ejerce su trabajo, aunque quien se haga cargo de él será producto de un "libre acuerdo" entre la plataforma y el trabajador, sin que esto represente condición de dependencia. Asambleas: las convocatorias asamblearias no podrán afectar "el normal desarrollo de las actividades de la empresa" y deberá contar con autorización previa. También se establece que "el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma".