Guerra en Medio Oriente y petróleo: OPEC+ analiza un aumento agresivo de producción para frenar salto del crudo

La escalada bélica en Medio Oriente llevó al principal bloque exportador a analizar una expansión significativa de la oferta para evitar una reacción descontrolada en los mercados internacionales.

Los inversores aguardan el anuncio formal del domingo para evaluar si el llamado “mega-aumento” de producción será suficiente para contener la volatilidad.

El ataque de EEUU y Israel contra Irán reconfiguró el tablero energético global y encendió alarmas en los mercados . En efecto, la alianza petrolera OPEC+ evalúa acelerar de manera significativa la oferta de crudo en una reunión de emergencia este domingo, con el objetivo de evitar una escalada de precios ante el creciente riesgo de una guerra regional.

Según delegados del grupo citados por Bloomberg, el bloque ahora considera un incremento mayor al previsto inicialmente en la producción de Brent (actualmente cotiza a u$s72,87 por barril), en un giro respecto de la estrategia que hasta hace días contemplaba apenas aumentos graduales desde abril.

El bombardeo sobre Teherán incluyó explosiones en distintos puntos de la capital iraní. "Hace poco tiempo el ejercito de EEUU comenzó operaciones de combate mayores contra el régimen de Irán . Nuestro objetivo es defender a los estadounidenses eliminando las amenazas de Irán, un grupo vicioso de gente muy terrible ", dijo este sábado el presidente de EEUU Donald Trump.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, definió la ofensiva como una operación necesaria para desmantelar infraestructura nuclear y de misiles. La acción militar cerró de hecho una breve ventana diplomática que se había abierto en febrero y elevó el riesgo inmediato de represalias por parte de Irán.

En el mercado energético, la preocupación dejó de ser teórica. Los operadores ahora evalúan escenarios concretos como un eventual bloqueo del Estrecho de Ormuz , por donde circula cerca de un tercio del comercio marítimo mundial de crudo, o ataques a instalaciones energéticas en países del Golfo. Teherán ha advertido en reiteradas oportunidades sobre esa posibilidad.

En ese contexto, la OPEC+ busca enviar una señal preventiva: inundar el mercado con barriles adicionales para desacoplar, en la medida de lo posible, los precios del crudo del deterioro geopolítico inmediato. Un salto abrupto del petróleo podría alimentar la inflación global y poner en riesgo el crecimiento económico en 2026, especialmente en economías importadoras de energía.

estrecho de ormuz 2.webp El Estrecho de Ormuz: el foco de atención de los operadores. CNN.

La magnitud del eventual aumento será clave. Antes de la ofensiva, el consenso era que el cartel liderado por Arabia Saudita mantendría una estrategia cautelosa para sostener los precios. Ahora, la prioridad parece ser la estabilidad.

¿Qué es la OPEC+?

La OPEC+ es una alianza ampliada de países productores de petróleo integrada por los miembros de la Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEP) y otros grandes exportadores como Rusia, Mexico y Kazakhstan.

Se consolidó en 2016 con el objetivo de coordinar recortes o aumentos de producción para influir en la oferta global y estabilizar los precios del crudo. En conjunto, el bloque representa cerca del 40% del bombeo mundial y más del 70% de las reservas probadas, por lo que sus decisiones tienen impacto inmediato en los mercados.