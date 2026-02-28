Salarios: uno por uno, cuáles son los trabajadores que tendrán aumentos en marzo

Con una inflación que volvió a tensionar las negociaciones, los gremios avanzaron en acuerdos más breves para sostener el poder adquisitivo. En este escenario, repasamos uno por uno los aumentos salariales confirmados para marzo.

Qué aumentos acordaron los gremios para este mes y los que restan negociar.

Paritarias más cortas marcan el pulso de la reapertura salarial que tuvieron algunos gremios en el mes de febrero . Con una inflación que volvió a ubicarse más cerca del 3% que del 2%, en diciembre y enero, los gremios optaron por negociaciones de menor plazo y con ajustes más frecuentes. En muchos casos, aceptaron sumas no remunerativas para reforzar el ingreso inmediato y amortiguar la aceleración de los precios.

En el sector público, el deterioro del poder adquisitivo sigue siendo el más pronunciado. Según estimaciones de la Consultora C-P de Federico Pastrana y Pablo Moldovan, dos especialistas en el mundo laboral, los salarios de los estatales nacionales acumulan una caída real del 1,8% en los últimos meses y se ubican casi 17% por debajo de los niveles de 2023. Mientras el gobierno nacional mantenía subas del 1% mensual acompañadas de bonos, las negociaciones recientes no lograron cerrar un nuevo entendimiento. En la provincia de Buenos Aires, la discusión también continúa abierta, aunque la administración bonaerense dispuso un aumento del 1,5% a cuenta de la paritaria para intentar acercar posiciones.

En el ámbito privado , el panorama tampoco muestra recuperación sostenida. En enero, el promedio de las paritarias relevadas por esta consultora registró una caída real del 1,3%, revirtiendo la leve mejora de diciembre vinculada al acuerdo de Comercio. En términos interanuales, la contracción ronda el 5%, lo que confirma que los salarios privados acumulan al menos cuatro meses con pérdida real por inflación.

Con ingresos aún rezagados ante un proceso de desinflación más lento y costos fijos en alza, la evolución de las paritarias se convierte en una variable central para evaluar la dinámica de precios y las decisiones que vaya tomando el Gobierno en ese sentido.

En esta nota, uno por uno todos los aumentos salariales confirmados de marzo:

Sanidad

En marzo de 2026, los trabajadores de droguerías encuadrados en el CCT 120/75 —tras el acuerdo firmado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) con la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM)— cobran los mismos básicos vigentes desde enero y liquidados en febrero.

Los salarios básicos por categoría son los siguientes: los profesionales perciben $1.997.168; la primera categoría $1.664.268; la segunda categoría $1.551.633; la tercera categoría $1.448.621; y los cadetes $1.360.834.

El acuerdo salarial firmado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) con la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM) establece que las escalas salariales y condiciones pactadas rigen hasta el 31 de marzo de 2026. Esto implica que los salarios básicos vigentes —que se liquidan también en marzo— se mantienen sin modificaciones hasta esa fecha, momento en el cual las partes deberán volver a reunirse para negociar un nuevo entendimiento paritario o una eventual actualización de las escalas.

Farmacéuticos

En marzo de 2026, los trabajadores de farmacia encuadrados en FATSA bajo el CCT 659/13 perciben un básico de $1.774.906,29 en la categoría farmacéutico, más una suma no remunerativa de $132.512,82, lo que lleva el ingreso bruto a $1.907.419,11, sin contemplar adicionales como antigüedad o bloqueo de título.

Dentro de la escala profesional, el mayor ingreso corresponde al Farmacéutico Director Técnico con bloqueo de título, cuyo adicional alcanza $1.372.061,14 más $102.436,78 no remunerativos. En el extremo inferior del convenio, la categoría de cadetes registra un básico de $1.169.991,12 y una suma no remunerativa de $87.350,43.

escala_fatfa_febrero_2026

Por su parte, los trabajadores nucleados en la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) aplican las escalas propias vigentes hasta marzo de 2026, con básicos para farmacéuticos que parten de $1.739.199,24 y con pisos garantizados para directores técnicos que no pueden ser inferiores a $3.016.399,50 en marzo.

Construcción

En marzo de 2026, los obreros de la construcción en base al acuerdo firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)— tendrán un aumento vigente en salarios de febrero del 1,8%. Ese ajuste también impactó sobre los ingresos vigentes hasta fines de 2025, consolidando la nueva base de cálculo. Además del básico, en todas las zonas se abona una suma no remunerativa mensual —liquidada en dos tramos— cuyos montos varían según categoría y región, que inicia desde los $96.800.

Bancarios

Con la aplicación de la cláusula de actualización automática tras el IPC de enero (2,9%), los empleados bancarios perciben desde este mes un salario inicial de $2.125.068,44 brutos para quienes recién ingresan a la actividad. Ese monto incluye sueldo básico, adicionales de convenio y la participación en las ganancias (ROE). Además, el acuerdo fijó el monto mínimo por el Día del Bancario en $1.894.425,01, sujeto a futuras actualizaciones en la próxima revisión paritaria.

Empleados estatales de la Ciudad

Los trabajadores estatales de la Ciudad de Buenos Aires percibirán este mes un aumento en el adicional por presentismo, que se eleva a $50.000, junto con un incremento salarial del 7% retroactivo al 1° de febrero, que se liquidará con los haberes de marzo.

Asimismo, continúa vigente la suma fija de $60.000 para el personal de planta permanente y transitoria. Las partes acordaron retomar la revisión paritaria en abril, tomando como referencia la inflación de marzo para evaluar una eventual actualización salarial.

Camioneros

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, encabezada por Hugo Moyano confirmó que a los salarios de febrero le corresponden un aumento del 1% sobre el básico. Además se confirmó un bono anual extraordinario de $210.000. Se retoman las negociaciones este mismo mes, en cumplimiento de la cláusula de revisión.

Empleadas domésticas

El personal de casas particulares tendrán un aumento del 1,5% en los salarios de febrero, y otro más en marzo del mismo valor. Además, accederán a un bono no remunerativo correspondiente de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas, que pueden ser de hasta $20.000. En abril se renegocian los salarios.

Empleados de comercio

En marzo de 2026, los empleados de comercio cobran los mismos valores que en febrero, sin nuevos aumentos porcentuales. El ingreso incluye un 1% ya incorporado en diciembre y dos sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000, lo que suma un refuerzo mensual de $100.000.

Con este esquema, los salarios brutos parten de aproximadamente $1.155.795 para las categorías más bajas (como Maestranza A) y alcanzan hasta $1.218.519 en categorías superiores como Administrativo F o Vendedor D. Estos montos no contemplan adicionales como antigüedad, presentismo o manejo de caja, que pueden incrementar el ingreso final.

Trabajadores del seguro

Los trabajadores del sector asegurador recibirán un incremento del 3,5% sobre los salarios de febrero, que se abonarán en marzo de 2026. El aumento alcanza tanto a la rama de Seguros Generales y ART como a los empleados de Seguros de Vida y Retiro, manteniendo la misma pauta de actualización para todo el sector.

Trabajadores del sector hotelero y gastronómicos (UTHGRA)

Los trabajadores hoteleros y gastronómicos encuadrados en el CCT 389/04, bajo el acuerdo firmado entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), perciben en marzo de 2026 los salarios básicos resultantes de los tramos de aumento aplicados desde octubre de 2025 hasta este mes.

El esquema estableció siete incrementos mensuales consecutivos sobre los básicos conformados, impactando en todos los adicionales del convenio. En marzo, los trabajadores comprendidos en el Anexo I percibirán para la escala “D” —la primera categoría del convenio— un salario básico mínimo de $880.449. A ese monto se suman conceptos no remunerativos que pueden alcanzar hasta $44.565, según la modalidad y encuadre, lo que eleva el ingreso bruto de referencia para el período.

escalas-gastronomicos-2

Trabajadores del plástico

La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) cerró un incremento salarial acumulado del 13,25% para los trabajadores comprendidos en el CCT 797/22. Las subas se aplicaron de manera escalonada entre septiembre y febrero, y el último tramo —del 3,9%— corresponde a los salarios de febrero que se liquidan en marzo de 2026. Además, el acuerdo contempla el pago de una suma fija adicional de $30.000 mensuales, que se abonará hasta febrero de 2026 inclusive.

Trabajadores rurales

En marzo de 2026, un trabajador rural permanente —encuadrado en la Ley 26.727 y con actualización acordada en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)— cobra el salario correspondiente a febrero, ya que esa fue la última etapa de la paritaria vigente.

Para la categoría de peón general, el sueldo mensual quedó fijado en $1.000.908,10, mientras que el jornal diario asciende a $43.065,11 (valor establecido en la etapa previa). Este monto rige hasta julio de 2026, aunque quedó sujeto a revisión si la situación económica lo requiere.

Además, se aplica una bonificación por antigüedad del 1% por cada año trabajado hasta los 10 años y del 1,5% cuando se supera esa antigüedad. En las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, los trabajadores perciben un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas de su categoría.

Trabajadores de carga y descarga

Los trabajadores de carga y descarga percibirán con los haberes de febrero —a cobrar en marzo— los nuevos valores acordados en paritarias. El salario básico para un operario de categoría 4 se ubica en $1.183.252, mientras que un conductor de categoría 2 alcanza los $1.411.578.

Además, se abonarán sumas no remunerativas mensuales que, según la categoría, oscilan entre $55.000 y $64.803, incrementando el ingreso total del período.

image

Pasteleros

Los trabajadores del sector pastelería percibirán un incremento del 3,9% sobre los salarios básicos en todas las categorías. La actualización surge del acuerdo salarial alcanzado con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, la Cámara de Confiterías, la Asociación de Panaderos de Capital Federal y la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires, y tendrá impacto directo en las escalas vigentes del convenio.

Mineros

En marzo de 2026, los trabajadores mineros nucleados en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) perciben nuevos incrementos salariales según la rama de actividad.

En la rama Abrasivos–Piedras Esmeriles, los salarios se actualizan con un 3% acumulativo sobre febrero, completando el esquema que había comenzado con un 7% en enero. En la rama Cal y Piedra (CCT 36/89), los haberes de febrero —a cobrar en marzo— incorporan una suba directa del 3,5%. Por su parte, la rama Extractiva suma un 3% adicional, en línea con la modalidad de ajustes periódicos que viene aplicando el sector.

Petroleros

En febrero —a cobrar en marzo de 2026— los trabajadores petroleros alcanzados por el acuerdo firmado por el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut perciben una suma mensual no remunerativa de $380.000, que se paga junto con el salario habitual.

Además, el entendimiento contempla un bono extraordinario de $500.000, que se abonará en dos cuotas iguales de $250.000 en abril y julio de 2026.

Químicos

Los trabajadores de la industria química cobran un incremento igual a la inflación medida por el INDEC que incluye a los básicos iniciales para personal operario y administrativo calculado sobre los salarios iniciales del mes de enero de 2026.

Telefónicos (FOETRA)

En el sector de telecomunicaciones, los trabajadores de telefonía fija perciben para la categoría 1 un básico de $644.248 que, con adicionales y compensaciones convencionales, eleva el ingreso total a $1.228.280. En el extremo superior de la escala, la categoría C6 alcanza los $2.423.473 mensuales. En telefonía móvil, la categoría A registra un ingreso total cercano a $1.282.900, mientras que la categoría T10 —una de las más altas— llega a $3.264.939. Además, el monto fijado para el Día del Telefónico este año se estableció en $1.822.705.

Metalúrgicos

Tras la homologación del acuerdo paritario firmado por la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOM) con las cámaras empresarias del sector, los trabajadores metalúrgicos comenzaron a percibir los incrementos pactados para el período septiembre 2025–marzo 2026.

La paritaria estableció un aumento acumulativo del 14%, aplicado en tramos entre octubre y marzo, junto con sumas fijas no remunerativas mensuales que, en total, alcanzan los $160.000 distribuidos en cuotas. Para aquellas empresas que aguardaban la homologación, los importes adeudados se liquidan de manera retroactiva y en un solo pago.

Con la última actualización prevista para marzo de 2026, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) —para la categoría inicial del convenio— asciende a $1.036.390, cifra que funciona como piso salarial del sector, sin considerar adicionales por antigüedad, presentismo u otros conceptos convencionales.

Empleadas domésticas

En marzo de 2026, las empleadas domésticas perciben un nuevo incremento del 1,5% aplicado sobre los valores ya actualizados en febrero, lo que consolida una suba acumulativa en el primer trimestre del año dispuesta por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Además del aumento porcentual, durante marzo se abona nuevamente el bono no remunerativo extraordinario, cuyo monto depende de la carga horaria semanal: $8.000 para quienes trabajan hasta 12 horas, $11.500 entre 12 y 16 horas, y $20.000 para más de 16 horas semanales o personal sin retiro.

Encargados de edificios

En febrero de 2026 —con salarios correspondientes a enero— los encargados de edificios perciben un incremento del 2% sobre el básico de diciembre más una suma fija remunerativa de $120.000 para jornada completa, acordado por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH).

En la primera categoría, los salarios básicos quedan en torno a $965.838 para encargado permanente con vivienda y $1.124.512 sin vivienda. Un mayordomo sin vivienda alcanza $1.167.950 y un intendente $1.405.652. En el caso de media jornada, los valores parten de $562.256, mientras que el personal jornalizado percibe $9.645,70 por hora.

A estos montos se suman adicionales convencionales como antigüedad, retiro de residuos, limpieza de cocheras, plus por zona desfavorable (50% donde corresponda) y otros conceptos que elevan el ingreso final.

Industria del vidrio

En el mes de febrero a cobrarse en marzo, las escalas salariales de la industria del vidrio van desde los $1.222.920,12 para la categoría A1, mientras que la H cobrará un total de $1.798.180,16 más bonificaciones de hasta 15% por título terciario no universitario y del 20% por títulos universitarios.

image

Trabajadores de la carne

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA) acordó con las cámaras empresarias del sector una actualización salarial.

El esquema establece un incremento del 1,7% adicional sobre los haberes de febrero. Asimismo, se ratificó la continuidad de la suma fija de $20.000 vinculada al presentismo, que se mantendrá al menos hasta este mes inclusive.

Aceiteros

En febrero de 2026, los trabajadores aceiteros perciben un salario básico de $2.344.000, vigente desde el 1° de enero, según el acuerdo firmado por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo).

Además del básico, cobran un retroactivo de $400.000 y un bono por participación en las ganancias de $1.886.748,60, que se abonó entre enero y este mes.

Choferes de colectivos (UTA)

Este mes, los choferes cobrarán un ajuste del 1,3% elevando el básico a $1.407.239,34. Durante este período, los choferes continuarán percibiendo la suma no remunerativa de $100.000 y verán una actualización en el monto diario de viáticos, que alcanzará los $16.000 por jornada trabajada.

Para el mes de marzo, se aplicará otro 1,3% de incremento sobre el básico, que se posicionará en $1.425.533,45. En este tramo, la suma fija no remunerativa ascenderá a los $120.000, mientras que el viático diario se elevará a $17.000.

Mecánicos

En marzo, los trabajadores mecánicos perciben un ingreso mínimo garantizado de $892.151,74. El personal mensualizado —ya sea a sueldo, comisión o con bonificaciones— alcanza un haber de $1.038.236,79, mientras que un auxiliar de primera cobra $1.325.912,53.

Además, continúan vigentes sumas adicionales que, según la categoría, oscilan entre $68.606,47 y $101.962,67, incrementando el ingreso total del período.