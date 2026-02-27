Cuidado con tus dólares bajo el colchón: estos billetes ya no tienen validez + Seguir en









En Argentina es muy común ahorrar en moneda dura, y para eso hay que tener estas precauciones.

A la hora de ahorrar en dólares, hay que tener ciertas precauciones. Imagen: América Económica

En Argentina, el dólar no es solo una moneda extranjera, es el refugio de valor por excelencia frente a la incertidumbre económica. La gran mayoría de los ahorristas opta por la tenencia de billetes físicos, comúnmente guardados "bajo el colchón", para proteger su capital. Sin embargo, esta práctica requiere una vigilancia constante.

Recientemente, la Reserva Federal (FED) y la Oficina de Grabado e Impresión de los Estados Unidos han emitido alertas sobre ciertos ejemplares que dejarán de ser considerados válidos para la circulación normal. Esta medida busca combatir la falsificación y renovar el parque monetario con tecnologías de seguridad más avanzadas.

Dólares viejos Hay ejemplares que la FED y la BEP buscan sacar de circulación. Imagen: Reserva Federal Cuáles son los dólares que Estados Unidos sacará de circulación La medida anunciada por las autoridades estadounidenses no apunta a una serie específica por su año de emisión (como ocurrió con los antiguos "cara chica"), sino que se centra en el estado físico y la integridad de los billetes. Según la FED, serán rechazados aquellos dólares que presenten cortes, esquinas faltantes o daños físicos visibles, así como los que hayan sufrido desgaste por humedad o exposición a altas temperaturas.

Además, se sacarán de circulación los ejemplares que tengan manchas, decoloración o marcas de escritura que dificulten su identificación o el funcionamiento de las medidas de seguridad. Es importante destacar que Estados Unidos planea lanzar nuevos diseños para los billetes de $5, $20, $50 y $100 entre los años 2028 y 2038, lo que intensificará los controles sobre las versiones más antiguas o deterioradas que circulan actualmente en el mundo.

Dólares A la hora de ahorrar, hay que tener en cuenta que los billetes estén en buen estado. Imagen: Freepik Hasta cuándo se podían cambiar estos billetes en Argentina En Argentina, la situación de los billetes deteriorados o de series antiguas tuvo un tratamiento especial por parte del Banco Central. Se estableció un plazo que, según las últimas prórrogas, permitía a los ahorristas depositar o canjear billetes dañados o de "cara chica" en entidades financieras hasta el 31 de diciembre del año anterior. Este período fue clave para que los bancos pudieran remesar esos billetes a Estados Unidos, antes de que las restricciones de la FED se volvieran más estrictas.

Superado ese plazo en 2026, la aceptación de estos billetes en los bancos locales y casas de cambio se ha vuelto extremadamente limitada o directamente nula. Para quienes aún poseen ejemplares en mal estado, la única alternativa viable suele ser el canje en bancos del exterior o a través de servicios especializados que cobran comisiones elevadas, ya que en el circuito comercial informal (el "blue") estos billetes suelen sufrir descuentos de hasta un 5% o 10% de su valor nominal.