La industria siderúrgica dio señales de mejora en enero, pero alertan por la avalancha global de acero chino

La Cámara Argentina del Acero (CAA) informó repuntes en la producción de acero crudo, pero datos ambiguos en la fabricación de laminados.

La industria siderúrgica dio algunas señales de mejora en el inicio de 2026, aunque advirtieron que la sobre oferta global de acero chino está presionando al sector en la región. En ese sentido , reclamaron mecanismos de protección contra la competencia desleal.

La Cámara Argentina del Acero (CAA) informó este jueves que en enero la producción nacional de acero crudo alcanzó las 351.400 toneladas. Esto implicó un alza del 17,2%, en términos interanuales, y del 22,5% en términos mensuales.

También se observó un incremento mensual (del +3%) en la fabricación de laminados en frío , aunque en este segmento se vio una contracción del 8,9% contra el dato de enero de 2025. Mientras tanto, la producción de laminados en caliente , que incluye por ejemplo a los tubos sin costura, disminuyó 3,5% anual y 4,3% mensual.

En cuanto al balance comercial , los últimos datos mostraron una significativa reducción del déficit, en cantidades. Las importaciones fueron las segundas más bajas del último año.

El boom de importaciones chinas pone en riesgo a la producción de acero y los sectores demandantes

Sin embargo, la CAA alertó que por sobreoferta global de acero, liderada por China, que en diciembre último superó el récord de exportaciones de 2015. "El incremento de aranceles en los distintos países y bloques promueven el desvío de productos hacia Latinoamérica que ve cómo los productos chinos incrementan su participación", profundizó la entidad al respecto.

En ese sentido, desde el sector sostuvieron que, para la mejora de la competitividad, serán clave "la eficiencia de costos junto con la baja de la carga tributaria en todos los niveles del Estado, así como la defensa comercial frente a productos que ingresan en condiciones de competencia desleal".

image

Fuente: Cámara Argentina del Acero (CAA).

En términos más generales, la cámara ve que "el país transita una fase de normalización monetaria y fiscal con equilibrio financiero sostenido" y una inflación que se amesetó en el 2,5% mensual, tras varios meses de desaceleración. No obstante, subrayaron, "la economía real presenta una dualidad marcada: sectores vinculados a recursos naturales (energía/agro) en expansión, frente a sectores industriales y de consumo masivo con capacidad ociosa y pérdida de competitividad por costos en dólares y apertura importadora".

La CAA repasó el comienzo de 2026 de diferentes sectores que suelen demandar productos siderúrgicos. Si bien se percibieron algunos datos positivos en rubros como maquinaria agrícola, construcción y la energía, la entidad enfatizó sobre la amenaza importadora en maquinaria agrícola, artículos de "línea blanca" (como heladeras o lavarropas) e insumos de acero para Vaca Muerta.