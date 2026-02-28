Predicción Mundial 2026: la inteligencia artificial ya tiene a su candidato para levantar la copa + Seguir en









La fiebre por el inicio de la Copa del Mundo no hace más que aumentar, por lo que la IA analizó datos para anticipar quién se quedará con el trofeo en Norteamérica.

La IA analizó millones de datos para definir quien será el ganador de la Copa del Mundo. Shutterstock

El avance de las nuevas tecnologías llegó a lugares impensados dentro del análisis deportivo. Actualmente, existe un sistema capaz de procesar millones de estadísticas para pronosticar los próximos resultados del fútbol a nivel global, con un grado de detalle que asombra a todos los especialistas.

Pero lo más llamativo es que no solo se animó a decir quién será el ganador del Mundial 2026, también reveló quiénes serán los próximos campeones en las siguientes nueve ediciones del torneo más importante a nivel selecciones.

Mundial 2026 México Andrew Harnik/Getty Images La IA reveló quién será el ganador de la Copa del Mundo que se realizará en Norteamérica. Andrew Harnik/Getty Images Predicción Mundial 2026: la inteligencia artificial ya tiene a su candidato para levantar la copa La plataforma de resultados OneFootball decidió utilizar un algoritmo avanzado para resolver la mayor incógnita de los fanáticos. El programa se alimentó cruzando los datos del sitio especializado Transfermarkt, evaluando el valor de mercado actual de cada plantel y la proyección deportiva de los jugadores juveniles de todas las selecciones.

El análisis de esta gigantesca base de métricas determinó que la Selección Argentina será la ganadora absoluta de la edición que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La máquina calculó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene los números a favor para retener la corona que consiguió en Qatar. Esta proyección generó un fuerte impacto entre los fanáticos argentinos, que ya tienen la mira puesta en el debut oficial ante Argelia en el Arrowhead Stadium.

Argentina Francia Messi Qatar 2022 Julian Finney/Getty Images Para la IA, Argentina es la máxima candidata a quedarse con el Mundial 2026. Julian Finney/Getty Images La selección ganadora de los próximos 9 mundiales El trabajo de la inteligencia artificial fue más allá de 2026 y armó la lista completa de campeones hasta el año 2062. El informe marca que Brasil dará la vuelta en 2030, Francia en 2034, Alemania en 2038 y España en 2042, rotando el título entre las potencias tradicionales.

La simulación continúa marcando la victoria de Inglaterra en 2046, Países Bajos en 2050 e Italia en 2054. El único quiebre real en esta historia del fútbol tradicional aparece en el pronóstico del año 2058, donde el sistema arroja que Nigeria dará el gran golpe y se quedará con el trofeo. El dato más llamativo de toda la predicción es que Argentina volverá a salir campeón recién en la edición de 2062. De confirmarse la precisión matemática de este software, la Albiceleste será el único país capaz de repetir la consagración en las próximas diez ediciones del campeonato.