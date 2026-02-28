3 destinos internacionales donde el dólar te rinde el doble

Opciones en Asia y Europa con costos accesibles en alojamiento, comida y transporte para viajeros que buscan estirar el presupuesto.

Planificar un viaje al exterior ya no es solo cuestión de elegir paisajes o cultura: el tipo de cambio se volvió protagonista. Para muchos argentinos que logran ahorrar en moneda estadounidense, encontrar lugares donde el dólar tenga mayor poder de compra puede marcar la diferencia entre unas vacaciones ajustadas y una experiencia más holgada .

En 2025, varios destinos mantienen costos relativamente bajos en comparación con Estados Unidos o Europa occidental. Esto no significa que sean baratos en términos absolutos, porque los precios también varían según temporada y demanda, pero sí ofrecen una relación favorable entre gastos diarios y calidad de experiencia .

Claro que ningún escenario económico es estático. Las monedas fluctúan, la inflación local impacta y el turismo modifica tarifas. Aun así, hay países donde hoy alojarse bien, comer abundante y moverse sin sobresaltos es posible con un presupuesto moderado en dólares.

Indonesia se consolidó como uno de los destinos más atractivos del sudeste asiático para viajeros que buscan playas, templos y naturaleza exuberante sin romper el chanchito. La moneda local, la rupia indonesia , mantiene un tipo de cambio que favorece a quienes llegan con dólares.

En lugares como Bali o Yogyakarta, una comida completa en un warung, así se denomina a los restaurantes familiares, puede costar apenas unos pocos dólares. También es posible encontrar habitaciones cómodas en guesthouses por valores muy por debajo de los estándares europeos . El transporte interno, desde motos de alquiler hasta trenes en Java, suele tener tarifas accesibles.

Indonesia Imagen: International Living

Eso sí, los precios se disparan en zonas ultra turísticas o en resorts de lujo. El truco es combinar áreas populares con regiones menos masivas. Además, Indonesia es un archipiélago enorme, con más de 17.000 islas, lo que permite ajustar el itinerario según presupuesto.

Hungría

Hungría aparece como una alternativa interesante dentro de Europa. Aunque forma parte de la Unión Europea, no adoptó el euro y mantiene el florín húngaro como moneda, lo que en muchos casos beneficia a quienes cambian dólares.

En su capital, Budapest, se puede acceder a alojamientos boutique a precios más bajos que en París o Roma, y disfrutar de una gastronomía contundente sin cifras exorbitantes. Las entradas a museos y los famosos baños termales también resultan relativamente accesibles.

Hungría Imagen: Intermundial

El costo del transporte público es otro punto fuerte, ya que los abonos diarios o semanales permiten recorrer la ciudad sin gastar demasiado. Aun así, la inflación europea y el crecimiento turístico pueden impactar en temporada alta. Conviene mirar tarifas con anticipación y comparar zonas.

Bulgaria

Bulgaria es otro país europeo donde el dólar puede rendir más de lo esperado. Con moneda propia, el lev búlgaro, y un costo de vida inferior al promedio de Europa occidental, se convirtió en una opción atractiva para quienes quieren arquitectura histórica y paisajes de montaña sin precios desmedidos.

En ciudades como Sofía o Plovdiv, es posible encontrar hoteles tres estrellas a tarifas competitivas, además de restaurantes tradicionales con platos abundantes a valores razonables. El transporte interurbano en tren o bus también suele ser económico.

Bulgaria Imagen: Tourist Forum

Bulgaria combina monasterios, playas sobre el Mar Negro y parques nacionales. Aunque su infraestructura turística no siempre es tan desarrollada como la de otros países más visitados, eso mismo ayuda a mantener costos contenidos. Como siempre, la experiencia dependerá del estilo de viaje y del momento del año.