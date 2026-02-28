El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.426,45 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 28 de febrero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 28 de febrero
-
El mercado financiero desacelera las expectativas respecto al dólar
A cuánto opera el dólar oficial hoy, sábado 28 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.397.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, sábado 28 de febrero
El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, sábado 28 de febrero
El dólar CCL cotiza a $1.460,27 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.5%.
Valor del dólar MEP hoy, sábado 28 de febrero
El dólar MEP cotiza a $1.419,54 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 28 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.
Cotización del dólar cripto hoy, sábado 28 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.461,28, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, sábado 28 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s65.767, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario