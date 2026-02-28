La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en marzo de 2026 mantendrá el bono de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Este refuerzo, que se encuentra congelado desde marzo de 2024, se sumará al aumento del 2,88% establecido por la fórmula de movilidad vigente.
Jubilaciones de ANSES: ¿aumenta el bono de $70.000 en marzo?
El organismo previsional confirmó la continuidad del extra que cobran los beneficiarios con ingresos mínimos para el tercer mes del año.
El decreto 109, publicado en el Boletín Oficial, formalizó esta medida, que también incluye a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), beneficiarios de pensiones no contributivas y madres con siete hijos o más. El bono se otorga en su totalidad a quienes cobran el monto mínimo, mientras que para los beneficiarios con ingresos superiores, el refuerzo se calcula de manera proporcional.
Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados y pensionados
El bono de $70.000 no registrará un aumento en marzo de 2026, pero se mantendrá como complemento a los haberes ajustados por inflación. Este refuerzo se suma al incremento del 2,88%, que se aplica sobre los montos base de jubilaciones y pensiones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026.
Los beneficiarios que recibirán este bono son:
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo
Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez
Madres con siete o más hijos que reciben pensiones
Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES
Con el ajuste del 2,88% y el bono de $70.000, los montos actualizados para marzo de 2026 son los siguientes:
Jubilación mínima: $369.600,88 (con el bono, totaliza $439.600,88)
Jubilación máxima: $2.487.063,95
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 (con el bono, llega a $365.680,70)
Pensiones No Contributivas (PNC): $258.649,34 (con el bono, totaliza $328.649,34)
PNC para madres de siete hijos: $369.600,88 (equiparada a la jubilación mínima, con el bono alcanza $439.600,88)
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026
El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 tendrá ajustes debido a los feriados del 23 y 24 de marzo. El lunes 23 es un día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 es feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Estos cambios afectarán principalmente a los beneficiarios que cobran montos superiores al haber mínimo.
Cronograma para jubilados y pensionados
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo
DNI terminados en 1: martes 10 de marzo
DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo
DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo
DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo
DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo
DNI terminados en 6: martes 17 de marzo
DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo
DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo
DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de marzo (originalmente lunes 23, corrido por feriado)
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo
Pensiones No Contributivas (PNC):
DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo
Los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas a través de la página oficial de ANSES o la aplicación Mi ANSES.
