Jubilaciones de ANSES: ¿aumenta el bono de $70.000 en marzo?

El organismo previsional confirmó la continuidad del extra que cobran los beneficiarios con ingresos mínimos para el tercer mes del año.

ANSES: la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados en marzo 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en marzo de 2026 mantendrá el bono de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Este refuerzo, que se encuentra congelado desde marzo de 2024, se sumará al aumento del 2,88% establecido por la fórmula de movilidad vigente.

El decreto 109, publicado en el Boletín Oficial, formalizó esta medida, que también incluye a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), beneficiarios de pensiones no contributivas y madres con siete hijos o más. El bono se otorga en su totalidad a quienes cobran el monto mínimo, mientras que para los beneficiarios con ingresos superiores, el refuerzo se calcula de manera proporcional.

ANSES billetes.webp Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados y pensionados El bono de $70.000 no registrará un aumento en marzo de 2026, pero se mantendrá como complemento a los haberes ajustados por inflación. Este refuerzo se suma al incremento del 2,88%, que se aplica sobre los montos base de jubilaciones y pensiones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026.

Los beneficiarios que recibirán este bono son:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez

Madres con siete o más hijos que reciben pensiones Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES Con el ajuste del 2,88% y el bono de $70.000, los montos actualizados para marzo de 2026 son los siguientes:

Jubilación mínima: $369.600,88 (con el bono, totaliza $439.600,88)

Jubilación máxima: $2.487.063,95

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 (con el bono, llega a $365.680,70)

Pensiones No Contributivas (PNC): $258.649,34 (con el bono, totaliza $328.649,34)

PNC para madres de siete hijos: $369.600,88 (equiparada a la jubilación mínima, con el bono alcanza $439.600,88) Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026 El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 tendrá ajustes debido a los feriados del 23 y 24 de marzo. El lunes 23 es un día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 es feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Estos cambios afectarán principalmente a los beneficiarios que cobran montos superiores al haber mínimo. Cronograma para jubilados y pensionados Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo



DNI terminados en 1: martes 10 de marzo



DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo



DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo



DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo



DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo



DNI terminados en 6: martes 17 de marzo



DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo



DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo



DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de marzo (originalmente lunes 23, corrido por feriado)



DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo



DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo



DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo



DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo



DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo



DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo



DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo



DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo Los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas a través de la página oficial de ANSES o la aplicación Mi ANSES.

