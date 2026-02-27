Apertura de sesiones: con eje en la "batalla cultural", Javier Milei trazará su gestión 2026 y proyectará más leyes reformistas

El Presidente pule su discurso que brindará la noche del domingo por cadena nacional. Además de realizar un repaso por el año de gestión

“ Si uno quiere conocer el pensamiento profundo del presidente Milei, una buena manera es escuchar el discurso del primero de marzo" , señala una alta fuente de la Casa Rosada. Y agrega: “Desde hace un par de días (el primer mandatario) dedica horas a su presentación ante el Parlamento”.

En la exposición que hará este domingo con motivo de la apertura del período 144 de sesiones ordinarias del Congreso , Javier Milei anunciará nuevas reformas, se referirá a la “consolidación” política y económica de su gobierno y remarcará la importancia de la llevar adelante “la batalla cultural” que impulsan los libertarios, según comentan en el entorno presidencial. Se estima que hablará aproximadamente una hora.

Entre las iniciativas que tiene en carpeta el Poder Ejecutivo se encuentra la reformulación del sector público . En concordancia con el discurso oficial, se apuntará a la mayor reducción posible de la injerencia estatal. Pero también se contempla la necesidad de hacer más eficiente la función pública y de capacitar a los servidores del Estado .

También se espera avanzar con el proyecto de “ley de Libertad Educativa”. Entre otros aspectos, este proyecto apunta a una mayor autonomía escolar, promueve un rol protagónico de las familias –frente a la “subsidiariedad” del Estado– e introduce cambios en el financiamiento de las escuelas y las universidades.

En cambio, no formaría parte de la agenda legislativa que impulsará este año el Ejecutivo ni la reforma impositiva ni la previsional.

En este sentido, se especula con que el Gobierno espera que se produzcan los efectos positivos en el empleo como consecuencia de los cambios en la legislación laboral -tras 15 años en los que prácticamente no creció el trabajo registrado-, para luego avanzar con el problema jubilatorio.

En tanto, si bien se considera la posibilidad de seguir reduciendo la carga tributaria, la conducción preferiría alcanzar una mayor consolidación fiscal antes de reformular de manera integral el sistema tributario.

“Estas reformas de fondo serán parte de un segundo mandato”, suelen comentar en los pasillos de la Casa Rosada.

Consolidación macroeconómica

Se espera que Milei destaque la consolidación de la macroeconomía como así también de la situación política, tras el triunfo logrado por La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.

En particular, que remarque la atracción de inversiones productivas en el campo energético y de la minería.

La inserción internacional de la Argentina seguramente también estará en el texto del discurso presidencial. El Gobierno viene de lograr un entendimiento comercial y en materia de inversiones con los Estados Unidos y también la aprobación del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur.

"Pesada herencia"

milei asamblea legislativa 2025 16.jpeg El Presidente brindará un repaso de su gestión. Mariano Fuchila

En los medios oficiales se reitera que recibieron “la peor herencia económica”. Al respecto recuerdan que el país tenía en 2023 la segunda inflación más alta del mundo, la economía se encontraba en recesión - cayendo a razón del 2,4% anual -, una brecha cambiaria que llegó al 200%, 15 puntos de déficit fiscal y cuasifiscal y la pobreza en niveles récord – 45% de la población-, por citar algunos de los mayores males.

“Dimos vuelta la página y emprendemos el futuro", argumentan los voceros oficiales anticipando lo que dirá el primer mandatario. Las cifras del Gobierno muestran una sensible reducción de la pobreza – a menos de 27%-, la disminución de la inflación a una tasa del orden de 2% mensual, superávit fiscal (1,4% del PBI) y la economía creciendo a un ritmo de 4,4%, entre otros logros.

Batalla cultural

Pero en su pensamiento íntimo, el presidente Milei considera que estos resultados “no serán duraderos si no se logra ganar la batalla cultural”, según señalan en su entorno. Se refieren a “lograr que se abracen las ideas de la libertad, dejando en el pasado el populismo que condenó al país a la decadencia”.

Uno de los cambios que se observó en el Gobierno en los últimos tiempos es el pragmatismo que lo llevó a negociar con los mandatarios provinciales. “Haremos acuerdos con todos los gobernadores que acepten las reglas del juego, pero siempre bajo el ala de La Libertad Avanza”, sostiene una alta fuente del Poder Ejecutivo.

Y agregan “el consenso es un medio para lograr lo que quiere el Gobierno y por eso la intransigencia, por eso no cedemos fácilmente. Para nosotros, el consenso no tiene valor per se, sino que implica discutir con el otro para obtener lo que queremos. Es un mecanismo para conseguir un fin”.

La política juega un rol central en lo que el Gobierno define como la “batalla cultural”. Cabe recordar que uno de los factores que contribuyó a la victoria de Milei fue su discurso contra “la casta” particularmente “la política”. En este sentido, esta lucha continúa con un objetivo: que las otras fuerzas “se sumen o perezcan”.

Esta estrategia lleva a mantener la polarización con el kirchnerismo/peronismo, que a juicio de los libertarios representan su antítesis. “En el 2027 tiene que haber un único partido para competir contra nosotros”, definen los estrategas oficiales.

Desde esta perspectiva, es muy probable que el Gobierno Nacional insista en la eliminación de las PASO, con el argumento que la gente no tenga que ir a votar dos veces. Pero en realidad, el oficialismo no querría someterse a una “gran encuesta nacional que eventualmente nos pueda jugar en contra y que asuste a los mercados”, según confiesan en el oficialismo.

La confrontación como estrategia

Para Milei, la casta no se limita a los políticos. También incluye a un sector del empresariado como así también a más de un medio periodístico.

En estos días el tema estuvo muy presente en las expresiones del primer mandatario en redes sociales. Varios de los principales empresarios del país fueron (nuevamente) motivo de ataques por parte de Milei. Los medios periodísticos también son cuestionados permanentemente.

Sin embargo, en círculos empresarios se señala la contradicción que supone el pensamiento liberal del Presidente - y que “se fundan las empresas que no pueden competir”- con la instrumentación de beneficios para la captación de inversiones como el caso del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y más recientemente el régimen específico para pymes incluido en la reforma laboral.

Con todo, la estrategia oficial sigue haciendo eje en la confrontación, toda vez que los estrategas del Gobierno están convencidos de que “la sociedad, como marcan los algoritmos, está cada vez más inclinada a los extremos”.