Economía llamó a licitación para canjear una letra dólar linked y extender vencimientos hasta junio + Seguir en









La cartera que conduce Luis Caputo invitó a los tenedores de la Lelink D30A6, que vence el 30 de abril, a canjearla por un título similar pero con fecha al 30 de junio.

El Ministerio de Economía busca aliviar vencimientos de corto plazo. Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía convocó a una nueva licitación de deuda para el próximo martes 21 de abril. En esa ocasión, la cartera que conduce Luis Caputo buscará canjear una letra dólar linked que vence a fin de este mes y extender vencimientos hasta junio.

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El título elegible es la Lelink D30A6, que caduca el 30 de abril. A cambio, los tenedores de esta letra tendrán la opción de invertir en el TZV26, un bono también indexado a la evolución del tipo de cambio oficial, pero con plazo al 30 de junio de este año.

Vale recordar que este tipo de operaciones ya se llevaron a cabo en enero y febrero, previo a los vencimientos de las D16E6, las D30E6 y las D27F6.

Nuevo canje de dólar linked: los detalles de la licitación La recepción de las ofertas comenzará a las 11:30 horas y finalizará a las 15:00 horas del martes 21 de abril y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el viernes 24 de abril.

La licitación será con un único pliego competitivo. Los participantes deberán indicar la cantidad de VNO en dólares y el precio en dólares por cada VNO u$s1.000 con dos decimales del bono TZV26.

Para determinar, en las ofertas aceptadas y adjudicadas del Nuevo Instrumento, la cantidad de VNO de la Lelink D30A6 que cada participante deberá transferir, se utilizará la siguiente fórmula: VNO D30A6 = VNO TZV26 * precio de corte delTZV26/precio de la D30A6. El Gobierno viene de una exitosa licitación de deuda Economía viene de conseguir un nuevo financiamiento neto en pesos en la última licitación del pasado miércoles, ya que la deuda colocada equivalió al 127% de los vencimientos de la semana. El grueso de la colocación se lo llevó la Lecap S14G6, que vence en agosto y para la cual se convalidó una tasa efectiva mensual del 2%. En paralelo, el Gobierno captó entre miércoles y jueves u$s500 millones en concepto de dos bonos en dólares bajo ley local, con vencimiento en octubre de 2027 y octubre de 2028, respectivamente. El objetivo del equipo económico es utilizar estas divisas para el pago de mitad de año a bonistas privados. Otro dato destacable de la rueda fue que las tasas mostraron una compresión a la baja.

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