Los mercados globales suben y el petróleo cae más de 4% mientras avanzan las negociaciones en Medio Oriente

Los inversionistas mantienen el optimismo ante cualquier indicio de un desenlace al conflicto en Irán durante este mes, a pesar de que el estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado.

Las bolsas de Europa y EEUU se encaminan a su tercera semana consecutiva de ganancias, con Wall Street habiendo anotado un nuevo récord la jornada previa . Mientras tanto, los precios de referencia del petróleo se mantienen por debajo de los u$s100 por barril antes de un fin de semana crucial que podría allanar el camino para una resolución a corto plazo de la guerra en Medio Oriente .

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El presidente estadounidense, Donald Trump , expresó su confianza en que pronto se podría alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto e instó al grupo Hezbolá , alineado con Teherán, a cesar el fuego al entrar en vigor una tregua de 10 días entre el Líbano e Israel .

Trump afirmó que Irán ha hecho concesiones clave en las negociaciones en curso para poner fin a la guerra que dura ya siete semanas y dijo que la próxima reunión entre los negociadores estadounidenses e iraníes podría tener lugar este fin de semana.

De hecho, señaló que tal vez no sea necesario renovar la tregua antes de que expire la próxima semana, contradiciendo el consenso de los especialistas de que se necesitará una prórroga.

Los inversionistas no han tardado en mostrarse optimistas ante cualquier indicio de desenlace este mes, a pesar de que el estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado.

Ese optimismo ha mantenido los precios del petróleo por debajo de los u$s100 por barril, aunque siguen estando muy por encima de los niveles previos a la guerra. Los futuros del crudo Brent bajan 3,3%, hasta situarse en u$s96 por barril. Los futuros del crudo WTI de EEUU caen 3,8%, hasta los u$s91,06 por barril.

Wall Street El S&P 500 tocó un nuevo récord la jornada de ayer.

Se consolidan las ganancias en Wall Street y Europa

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,19% en el "premarket", hilvanando su tercera semana consecutiva al alza, ubicándose en sus máximos históricos. Mientras, el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,13%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,32% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Garmin (+7,6%), Motorola (+7,6%) y Elli Lily (+3,8%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Netflix (-10,2%), Paycom (-6,7%) y Arthur J Gallagher (-6,08%).

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,43%, y anota su cuarta semana consecutiva de incrementos. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,59% y el CAC francés acompaña con 0,31%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,22%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,89%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,10%. Mientras, el Kospi surcoreano disminuyó 0,55% y el Nikkei 225 japonés cayó 1,57%.