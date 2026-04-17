Está en venta otro departamento de Manuel Adorni: cómo es y cuánto vale

El inmueble ubicado en La Plata fue recibido como donación familiar y declarado con una valuación fiscal mínima de u$s800. Tiene 3 dormitorios, casi 100 m2 y requiere refacciones.

La fachada corresponde a un desarrollo hace 50 años, con ocho pisos y unidades amplias que hoy requieren actualización para competir en el mercado

En medio de las discusiones sobre su patrimonio, un nuevo capítulo suma detalle al mapa inmobiliario de Manuel Adorni , el actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Se trata de un departamento que, a diferencia de otros bienes que quedaron bajo cuestionamiento , tiene un origen claro y documentado: fue una donación familiar.

La propiedad está ubicada en pleno casco urbano de La Plata , sobre calle 48 entre 6 y 7, a metros de la Facultad de Ciencias Sociales y frente al Rectorado de la Universidad Nacional . Se trata de una de las zonas más consolidadas y con alta demanda de la ciudad, tanto por su perfil académico como por su cercanía a áreas administrativas y comerciales.

El caso del departamento platense se conoce ahora a través de una primicia de Ámbito , que puso el foco en la diferencia entre la valuación declarada y su actual exposición en el mercado (lo comercializa Century 21). En paralelo, también quedaron bajo la lupa sus operaciones en Caballito: compró un departamento con un esquema inusual, pagando u$s30.000 y financiando u$s200.000 sin interés con dos jubiladas. La Justicia además investiga quién pagó las refacciones integrales del inmueble y cuánto costaron, ya que la unidad fue completamente reciclada antes de ser ocupada.

El departamento, de 4 ambientes, ingresó a su patrimonio en 2016, cuando fue transferida por su madre, Silvia Pais. Desde entonces figura en sus declaraciones juradas con una valuación fiscal de $1.169.256, equivalente a unos u$s800 al tipo de cambio de referencia. Un número que, dentro de la lógica tributaria argentina, queda muy por debajo de los valores reales del mercado.

Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, en el centro de la polémica por su patrimonio inmobiliario

Hoy, ese mismo inmueble aparece ofrecido en torno a los u$s95.000, lo que vuelve a poner en evidencia la brecha entre lo declarado y el precio de publicación, una constante en el mercado inmobiliario, pero que en este caso gana visibilidad por el contexto político.

Cómo es la zona de La Plata donde está ubicado el departamento de Adorni

El departamento está ubicado en una zona estratégica del casco urbano platense, a metros de facultades y edificios institucionales, un factor que históricamente sostiene la demanda tanto para vivienda como para inversión.

Departamento Adorni La Plata El edificio está ubicado en pleno centro platense, a metros de facultades y del Rectorado, en una zona de alta demanda Century 21 Alianza Urbana

En términos de características, se trata de una unidad de aproximadamente 98 m2 cubiertos, ubicada en un cuarto piso al frente dentro de un edificio de ocho niveles construido hacia 1975. La tipología responde a los desarrollos clásicos de la época: ambientes amplios, distribución separada y buena superficie.

Con 50 años de antigüedad

Cuenta con tres dormitorios, un baño completo, dos toilettes, living y comedor diferenciados y una cocina semi integrada con barra. A eso se suma un balcón corrido al frente, que aporta ventilación y luz, además de una baulera como espacio de guardado adicional.

El equipamiento incluye calefacción por tiro balanceado en varios ambientes, aire acondicionado en uno de los dormitorios y servicios completos (gas natural, agua corriente, cloacas). El edificio dispone de dos ascensores y mantiene un estado general acorde a su antigüedad.

Sin embargo, más allá de las prestaciones, el dato que surge del mercado es que la unidad necesita actualizaciones. La antigüedad, cercana a los 50 años, implica que baños, cocina e instalaciones podrían requerir mejoras para alinearse con los estándares actuales.

Otro punto que aparece en la reconstrucción del caso es el uso histórico del inmueble: durante años fue la vivienda del propio Adorni, antes de su ingreso a la función pública. Ese dato refuerza el carácter patrimonial dentro del núcleo familiar que explica la donación.

El factor valor

El contraste entre los u$s800 declarados y los casi u$s100.000 pretendidos hoy no es excepcional en términos técnicos, pero sí expone con claridad cómo conviven distintos criterios de valuación. Mientras el fisco mantiene parámetros desactualizados, el mercado ajusta precios en función de ubicación, superficie y demanda.

En paralelo, el nombre del funcionario quedó bajo la lupa por la evolución de su patrimonio. Según sus declaraciones juradas, al asumir en 2023 informó bienes por $11.600.000, cifra que escaló a $61.000.000 en pocos meses y superó los $100.000.000 en 2024. En ese esquema figuran otras propiedades, incluida una en Caballito que generó controversias por su registro, además de vehículos y deudas vinculadas a operaciones inmobiliarias.

Departamento Adorni La Plata La unidad combina living y comedor con cocina semi integrada, en una tipología típica de los años 70 Century 21 Alianza Urbana

La visibilidad del departamento también creció en los últimos días por su entorno. Organizaciones estudiantiles y docentes convocaron a una clase pública en las inmediaciones como parte de un reclamo universitario, lo que volvió a poner el foco sobre la propiedad situada en “la Ciudad de las Diagonales”.

Más allá del ruido político, en el sector inmobiliario reconocen que el caso sintetiza varias capas del mercado. Por un lado, una ubicación con demanda sostenida; por otro, un producto que responde a una tipología antigua y que requiere inversión para actualizarse.

Fuentes del sector inmobiliario de la capital de la provincia de Buenos Aires consultados por Ámbito coinciden en que el valor de publicación puede resultar exigente para una unidad con esas características sin refaccionar, aun considerando su localización. En ese sentido, advierten que el precio final de cierre podría ubicarse por debajo de lo pretendido si no se realizan mejoras.

Departamento Adorni La Plata El living del departamento muestra una distribución clásica, con ambientes amplios y salida a un balcón corrido al frente Century 21 Alianza Urbana

En la declaración jurada presentada en 2024, cuando aún se desempeñaba como vocero presidencial, Adorni consignó como domicilio una propiedad ubicada sobre calle 50. En ese mismo documento figuran al menos dos inmuebles —uno en La Plata y otro adquirido recientemente— además de un departamento en Caballito, junto con vehículos, deudas hipotecarias y préstamos no bancarios vinculados a operaciones inmobiliarias.

Así, el departamento que ingresó como donación y fue declarado con una valuación mínima vuelve al mercado con otra lógica. Entre papeles, historia familiar y dinámica inmobiliaria, el caso expone cómo un mismo activo puede tener valores muy distintos según quién lo mire y en qué momento.