El dólar oficial anota una nueva semana de bajas y se aleja aún más de los $1.400 + Seguir en









Mientras el tipo de cambio oficial sigue acumulando bajas, el BCRA comienza a exhibir una desaceleración en la acumulación de reservas.

¿A cuánto cotiza el dólar este viernes?

La tranquilidad cambiaria no da señales de terminar en la city. Al contrario, durante los últimos días parece haberse profundizado. El dólar oficial cayó en ocho de las últimas nueve ruedas y se mantiene por debajo de los $1.360. De hecho, el tipo de cambio ya cayó un 7% en el año, lo que comenzó a generar debates entre los economistas sobre cuál es su piso.

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A nivel mayorista, el tipo de cambio abre a $1.351 para la venta. La distancia con el techo de la banda cambiaria, hoy en $1.682,25, se ubica ahora en un 23,9%: su nivel más alto desde mediados de junio. Además, se trata de la quinta semana al hilo en que el tipo de cambio mayorista se ubica por debajo de los $1.400.

En el segmento minorista, el Banco Nación (BNA) cotiza a $1.380 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se posicionó en $1.794.

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) opera a $1.453,81, mientras que el MEP lo hace a $1.403,6. En tanto, el dólar blue subió $5 a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Por su parte, el dólar cripto, un tipo de cambio que cotiza las 24 horas, se vende a $1.441,59.

Dólares Se prolonga la "pax cambiaria" en el dólar. Imagen: Freepik Se desacelera la compra de reservas Ayer, las reservas brutas del BCRA subieron en u$s4 millones hasta los u$s45.631, en una jornada donde la autoridad monetaria intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con compras por u$s75 millones. El monto adquirido refleja una desaceleración en la acumulación de activos internacionales por parte de la institución.

En este contexto, el FMI anunció un acuerdo a nivel técnico con la Argentina por la segunda revisión del programa bajo la Facilidad Extendida (EFF), lo que habilitará en las próximas semanas un desembolso cercano a u$s1.000 millones. En materia cambiaria, se ratificó la meta oficial de comprar al menos u$s10.000 millones durante 2026 en el mercado cambiario, en línea con el plan original del Gobierno para remonetizar la economía vía acumulación de reservas. Además, el acuerdo contempla una recomposición mínima de u$s8.000 millones en reservas netas.

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