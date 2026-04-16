Manuel Adorni convoca a la mesa política en un intento por reencauzar la agenda legislativa y bajar el ruido interno

Con respaldo de los Milei, el jefe de Gabinete busca alinear al oficialismo y destrabar proyectos clave en un contexto de baja actividad parlamentaria y presión interna.

En un intento por recuperar iniciativa política, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , convocó a una reunión de la mesa política del oficialismo con el objetivo de ordenar la agenda legislativa y reactivar la dinámica en el Congreso . El encuentro se realizará este viernes en Casa Rosada desde las 11 y reunirá a los principales referentes del espacio para definir prioridades y coordinar la estrategia parlamentaria.

La convocatoria llega en un contexto atravesado por tensiones internas y un marcado freno en la actividad legislativa. C on el respaldo del presidente Javier Milei y de Karina Milei , Adorni busca consolidar una hoja de ruta que permita al oficialismo retomar el control del debate político.

Entre los temas que el Gobierno pretende impulsar figuran la reforma política -con la posible eliminación de las PASO-, modificaciones en el Código Penal y el avance de la ley de propiedad privada. La intención es ordenar el frente interno y mostrar gestión en un escenario adverso, mientras el oficialismo intenta dejar atrás el ruido político causado por las denuncias de enriquecimiento ilícito que pesan sobre el jefe de los ministros.

Se espera que este viernes participen el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En un nuevo gesto político hacia el jefe de Gabinete, Karina Milei se mostró junto a Manuel Adorni durante una visita a Vaca Muerta , en Neuquén, en medio del creciente frente judicial que enfrenta el funcionario. La recorrida, que incluyó actividades vinculadas al desarrollo energético en la zona, fue luna señal explícita de respaldo en un momento de alta exposición política.

La presencia de la secretaria general de la Presidencia junto a Adorni buscó blindarlo frente al impacto de las últimas revelaciones judiciales, entre las cuales figuran la indagatoria a las jubiladas que financiaron la compra de su departamento en Caballito. Ante la Justicia, ambas admitieron no conocer al jefe de Gabinete, y afirmaron que el hijo de una de ellas fue el responsable del préstamo.

karina milei y manuel adorni en vaca muerta Karina Milei llevó a Manuel Adorni a Vaca Muerta.

Bullrich toma distancia de Adorni y expone la incomodidad del Gobierno por la causa judicial

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó al descubierto el malestar dentro del Gobierno por el caso que involucra a Manuel Adorni y evitó respaldarlo públicamente. En el marco de su visita a Amcham Summit, el evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos que tuvo lugar esta semana, la actual jefa del bloque libertario en el Senado fue tajante: “Es un tema de la Justicia, punto, basta”, dijo.

Las declaraciones reflejan el desgaste interno que genera el escándalo en la Casa Rosada, donde el caso ya dejó de ser solo un problema judicial para convertirse en un costo político. Días después de asegurar que ella tiene “el cuero más duro” para enfrentar crisis políticas, Bullrich volvió a mostrar ese perfil y eligió correrse del eje del conflicto. Su postura no solo busca evitar el desgaste propio, sino que también deja expuestas las tensiones dentro del oficialismo sobre cómo gestionar el costo político del caso.