Milei enviará al Congreso un proyecto para saldar la deuda en litigio del default de 2001 + Seguir en









Desde el Gobierno aseguran que el texto ya se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, a la espera de la firma presidencial, y que el acuerdo ya fue informado ante la Justicia de EEUU.

Milei enviará al Congreso un proyecto para saldar la deuda en litigio del default de 2001.

El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas el envío al Congreso de un proyecto de ley para habilitar el pago del acuerdo alcanzado con los fondos que aún litigaban contra Argentina por la deuda en default de 2001. En el Gobierno aseguran que el texto ya se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, a la espera de la firma presidencial.

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Según explican en el Ejecutivo, los equipos técnicos ya cerraron los detalles de la iniciativa y optaron por avanzar por la vía legislativa para otorgarle respaldo institucional al entendimiento. Por ahora, evitan precisar el monto y la modalidad de pago, bajo cláusulas de confidencialidad.

Milei Firma En el Gobierno aseguran que el texto ya se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, a la espera de la firma presidencial, y que el acuerdo ya fue informado ante la Justicia de EEUU. El acuerdo en la Justicia de EEUU y los fondos involucrados El paso formal ya quedó asentado en la Justicia de EEUU. En una presentación del 10 de abril ante la jueza Loretta Preska, los abogados del país informaron que el 1 de abril se firmó un acuerdo definitivo, sujeto a la aprobación del Congreso. En ese mismo escrito, anticiparon que el proyecto sería remitido al Parlamento en los días siguientes.

El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos de los fondos con fallos firmes contra Argentina por la suspensión de pagos declarada hace más de dos décadas. Los reclamos rondaban los u$s600 millones, aunque fuentes vinculadas a la negociación sostienen que el monto final sería menor, dado que parte de las garantías de los bonos Brady ya había sido ejecutada.

La decisión de enviar el acuerdo al Congreso refleja la intención del oficialismo de cerrar uno de los litigios pendientes del default de 2001 con aval parlamentario, y no solo mediante una resolución administrativa. En el Gobierno consideran que este camino reduce riesgos de futuras impugnaciones y refuerza la solidez política del acuerdo.

El movimiento se produce, además, en paralelo a la reciente victoria de Argentina en la apelación por YPF, un expediente que resultó favorable al país pero que aún podría enfrentar nuevas instancias en la Justicia estadounidense. La estrategia es coordinada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.