Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 17 de abril + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial minorista cerró a $1.340 para la compra y a $1.390 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.381,99 para la venta.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 17 de abril En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.364,50.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 17 de abril El dólar blue cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 17 de abril El dólar CCL cerró a $1.457,37 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 17 de abril El dólar MEP cerró a $1.411,77 y la brecha con el dólar oficial es de 3.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 17 de abril El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.807. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 17 de abril El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.448,84, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 17 de abril Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s77.203, según Binance.